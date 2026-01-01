Оповещения от Киноафиши
Maria Bakalova
Награды и номинации Мария Бакалова
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2021 MTV Movie & TV Awards 2021
Прорыв года
Номинант
 Лучший экранный дуэт
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
