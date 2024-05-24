«Ученик. Восхождение Трампа»: Рецензия Киноафиши

Чего только нет в конкурсной программе Каннского кинофестиваля, даже место биографической картине «Ученик» Али Аббаси про молодого Дональда Трампа, еще только желающего построить Trump Tower, нашлось. Некоторые такой кураторский выбор киносмотра могу посчитать странным и неправильным, особенно когда председателем жюри является Грета Гервиг, а ей там помогает Лили Гладстоун. Однако картина точно имеет место и может бороться за какую-нибудь награду, потому что у Аббаси получилось достаточно интересно, смешно и бойко рассказать про молодого Трампа.

На экране Нью-Йорк 1970-х годов. Город погряз в криминале, коррупции и бизнесменах. Одного из таких зовут Дональд Трамп (Себастьян Стэн), который работает в корпорации по недвижимости своего отца и мечтает о великом. Он нахальный, дерзкий, но в самых сложных ситуациях совсем мягкотелый. Ну а чего еще ожидать от самого младшего в семье? Однажды он встречает самоуверенного известного юриста Роя Кона (Джереми Стронг), который полностью меняет его жизнь.

Ученик

Наверное, многие задумывались о том, как будущий президент США Дональд Трамп стал именно таким человеком. Почему он говорит в такой интонации, какие у него виды на американское общество и международную политику? За все это стоит благодарить или же обвинять Роя Кона, прославленного благодаря участию в маккартизме, «охоте на ведьм», а также жестокому приговору семье Розенбург. Его боялась и уважала вся политическая элита Нью-Йорка, и, конечно же, такое отношение выходило за рамки одного города. Для молодого Трампа такая фигура была почти святой, а когда Кон взял его под свое крыло, бизнесмен смотрел на юриста разинув рот и глотал каждое слово старшего товарища.

Всегда иди напролом, отрицай любые обвинения и никогда не признавай свое поражение – все это звучит как политическая кампания известного современности Трампа, но на самом деле всему этому научил его Рой Кон. Правда, сам бывший президент США никогда в этом не признается, но после фильма Али Аббаси будет трудно обходить стороной этот факт. Все-таки отношения ученика/наставника стали главным фундаментом в карьере Дональда Трампа, и без них половина американских граждан не скандировали бы «Make America great again». Но ведь Трамп все отрицает.

Ученик

Все-таки странно лицезреть фильм про такую противоречивую фигуру в конкурсе Каннского кинофестиваля. Даже во время пресс-конференции с жюри одна журналистка спросила Грету Гервиг и Лили Гладстоун по поводу новой картины Аббаси, и как же можно смотреть ленту без какой-либо субъективизации? Жюри же ответили очень четко, что любое новое медиа надо воспринимать изначально с открытым сердцем и чистой головой, так как невозможно предугадать, куда же история может привести. В любой момент можно удивиться.

Аббаси, возможно, не удивляет на все 100%, но у него получается действительно комичный байопик, где он смеется над американской элитой 70-80-х годов. Стиль съемки напоминает сериал «Офис», поэтому он мог просто попросить Себастьяна Стэна оставаться в гриме и образе и так ходить по Нью-Йорку. Даже так получилось бы бодрое кино благодаря импровизации американского актера. А напарником по экрану стал Джереми Стронг, звезда «Наследников», и, возможно, некоторым покажется, что он совершенно никак не может выйти из сериального амплуа, но его Рой Кон все-таки сильно отличается от этой роли.

Ученик

Дрожащая камера, фильтр телевизионной пленки 70-х годов, мода, разрушенные улицы мегаполиса, куча обмана, сделок и предательств – эпоха показана очень четко и с некоторой любовью, которая перемешивается с легкой комедией. Трамп сам по себе комический персонаж изнутри и снаружи, поэтому снимать кино такого жанра было совершенно не трудно.

С другой стороны, Али Аббаси не приносит ничего нового в жанр байопика, снова линейно рассказывая художественно некоторые хроникальные события. Зато никакой субъективизации, ну, возможно, только общая неприязнь ко всей американской элите того времени. Однако «Ученик» все равно заканчивается драмой, последствия которой наше современное общество знает лучше всего.