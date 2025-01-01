Меню
Виктория Педретти
Награды
Награды и номинации Виктории Педретти
Victoria Pedretti
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Виктории Педретти
MTV Movie & TV Awards 2021
Самый пугающий момент
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2022
Лучший злодей
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Самый пугающий момент
Номинант
