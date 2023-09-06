Писательница Изабель видит ткань, соединяющую сущее, в трейлере нового фильма Авы ДюВерней

Кинокомпания Neon представила дебютный трейлер социальной драмы Авы ДюВерней «Происхождение» (Origin), в которой излагается история писательницы Изабель Уилкерсон, попытавшейся выяснить, в чем кроется корень зла и откуда берет начало несправедливость. Мировая премьера фильма состоится сегодня в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля.

По сюжету, пытаясь пережить личную трагедию, главная героиня встает на путь исследований и открытий — она пытается разобраться в природе социального разделения в Америке. Несмотря на необъятность и смелось задумки, у женщины удивительным образом получается создать одну из наиболее значимых американских книг современности. Реальная Уилкерсон стала первой афроамериканкой, удостоенной Пулитцеровской премии в области журналистики. В основу фильма лег ее литературный бестселлер «Касты: Истоки неравенства в XXI веке», в котором исследуется национальная система иерархий.

В актерский состав «Происхождения» вошли Онжаню Эллис, Джон Бернтал, Вера Фармига, Ник Офферман, Виктория Педретти, Финн Уиттрок, Ниси Нэш, Конни Нильсен, Жасмин Сифас Джонс и Блэр Андервуд. Сценарий ДюВерней написала самостоятельно.

В дальнейшем «Происхождение» будет показано на кинофестивале в Торонто, который пройдет с 7 по 17 сентября, а кинотеатральный релиз состоится ближе к концу этого года.