Последний день

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The Last Day
США / драма / 18+
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В ролях

Алисия Викандер
Алисия Викандер
Julia
Виктория Педретти
Виктория Педретти
Taylor
Эзра Барнс
Конрад Рикамора
Конрад Рикамора
Finn
Angela Wong Carbone
Jane
Вагнер Моура
Вагнер Моура
Peter
Майкл Сталь-Дэвид
Майкл Сталь-Дэвид
Ben
Френсис Бенаму
Dr. Haddad
JiHAE
Olivia
Элизабет Масуччи
Phoebe
Лучиана ВанДетте
Лучиана ВанДетте
Sinclair Daniel
Maggie
Сценарист Рэйчел Роуз, Вирджиния Вулф
Композитор София Хултквист
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Премьера в мире 6 июня 2026
Производство Killer Films, Luma Projects
Другие названия
The Last Day, O Último Dia

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
8 IMDb
Обновлено 12 февраля 2026

Отзывы о фильме

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