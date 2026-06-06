Последний день

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The Last Day
США / драма / 18+
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
7.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Алисия Викандер
Julia
Виктория Педретти
Taylor
Эзра Барнс
Конрад Рикамора
Finn
Angela Wong Carbone
Jane
Вагнер Моура
Peter
Майкл Сталь-Дэвид
Ben
Френсис Бенаму
Dr. Haddad
JiHAE
Olivia
Элизабет Масуччи
Phoebe
Лучиана ВанДетте
Sinclair Daniel
Maggie
Сценарист
Рэйчел Роуз
,
Вирджиния Вулф
Композитор
София Хултквист
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Премьера в мире
6 июня 2026
Производство
Killer Films, Luma Projects
Другие названия
The Last Day, O Último Dia
Еще
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
11
голосов
8
IMDb
Обновлено 12 февраля 2026
Отзывы о фильме
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