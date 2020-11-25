«Ширли»: Рецензия Киноафиши

Картина «Ширли» является адаптацией одноименного романа Сьюзен Скарф Меррелл, которая создала вымышленную историю о реальной писательнице Ширли Джексон. То есть перед нами не байопик в чистом виде, лишенный всяческой оригинальности. Режиссерка Жозефин Декер исследует этот жанр с особой изобретательностью, вовлекая зрителей в чертоги разума величайшей писательницы под сопровождение тревожных музыкальных аккордов.

Ширли Джексон заработала себе репутацию в середине ХХ века после выхода ее нашумевшего рассказа «Лотерея» и романа «Призраки дома на холме». Здесь Ширли играет Элизабет Мосс, которая продолжает демонстрировать новые возможности своего актерского таланта. Угрюмая женщина в рваных платьях и с сигаретой во рту, очевидно страдающая от депрессии и агорафобии, не желает обсуждать свою работу ни со студентами-идеалистами своего мужа – профессора Стэнли, ни с новыми гостями их дома – молодой парой Фредом и Рози.

Ширли

Фред – начинающий преподаватель, которому необходимо, чтобы такой профессор, как Стэнли, прочитал его диссертацию и написал рекомендацию. Пожить в доме местных знаменитостей представляется огромной возможностью для карьеры Фреда. Однако молодые люди понятия не имели, что по сути Стэнли и Ширли – парочка эмоциональных вампиров. Стэнли не перестает демонстрировать свой успех при каждом удобном случае и не собирается помогать карьере молодого Фреда. Ширли же изначально ведет себя с Рози максимально бестактно, а после использует ее образ для написания книги, что, впрочем, не мешает ей по-настоящему привязаться к девушке.

Из-за работы Стэнли его семья окружена мечтательными студентками и таинственными историями из Беннингтонского колледжа, который, кстати говоря, через несколько лет, в 1980-х, заработает себе репутацию самого декадентского учебного заведения Америки. В такой атмосфере сюжетов для новых книг явно хватает. Ширли привлекает история о пропавшей студентке в красном пальто, которая и становится новой героиней ее романа и ключевым звеном всего фильма.

Не зря говорят, что гениальность и безумие идут рука об руку. Ширли Джексон не просто живет обособленно от окружающего мира. Она находится в заточении своего творчества и под немыслимым давлением собственного таланта, которому не может противостоять. Образы и герои преследуют женщину, а благодаря интересным движениям камеры мы можем хоть немного ощутить то же, что и она. Пробираясь сквозь темные мысли и паранойи, Ширли отыскивает голоса, которые необходимо озвучить. Она привязывается к своим персонажам, к их боли, к их участи. В картине нет никакой романтизации писательского образа жизни. Здесь есть настоящий хаос в доме и в голове Ширли Джексон, которая является идеальным примером того, что творчество также может причинять боль.

Ширли

Но «Ширли» – это не столько фильм о писательстве, сколько о женщинах, желающих быть свободными и услышанными. Если Рози в начале ленты предстает перед нами обычной замужней американкой, которая ждет ребенка и жертвует своим образованием ради семьи, то уже к концу фильма девушка открывает в себе новые силы и понемногу избавляется от безоговорочной власти мужа. «Не рожай девочку. Этот мир слишком жесток для девочек», – скажет Ширли молодой Рози. Сама Ширли тоже страдает от давления мужа, который просит жену продолжать писать, но при этом не верит, что она способна написать что-то больше, чем рассказ.

В героине своего нового романа Ширли переплетает образ таинственной студентки Рози, себя и всех потерянных девушек этого мира. Декер мастерски и удивительно тонко показывает, как иногда мужчины могут манипулировать женщинами и использовать свой авторитет. «Будь ты на ее месте, ты бы не пошла?» – спрашивает Ширли Рози во время обсуждения пропавшей девушки, которая, вероятно, могла отправиться в лес с каким-нибудь профессором. На свете тысячи девушек, чувствующих себя одинокими и незначительными, и порой им жизненно важно заставить мир взглянуть на них. Ширли Джексон, постоянно балансируя между жизнью и смертью, между реальностью и плодами воображения, дает голос этим девушкам.

Ширли

Жозефин Декер снимает свой фильм в духе рассказов самой Ширли, добавляя капельку мистики и не забывая переплетать видения и фантазии героини. «Ширли» также можно считать серьезным феминистическим высказыванием, которое так или иначе показывает зрителю, что фигура женщин в кино может избегать шаблонов и быть совершенно разной: неприятной и соблазнительной, страстной и потерянной, плохой и хорошей.

Что касается аудитории фильма, то она также может быть совершенно разнообразной: начиная от любителей драматических триллеров и историй о необычных женщинах и заканчивая поклонниками творчества Ширли Джексон и оригинальных байопиков.

Гульназ Давлетшина