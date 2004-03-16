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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Мальчик в перьях

Мальчик в перьях (2004 - 2004)

Feather Boy
Год выпуска 2004
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал CBBC
Продолжительность сериала 2 часа 12 минут
О чем сериал

Герой британского драматического сериала «Мальчик в перьях» – обычный подросток Роберт Ноубл, который не может найти друзей среди сверстников. Ребята считают его странным и хилым мальчишкой и высмеивают его поступки и интересы. Однажды Роберт становится волонтером в доме престарелых, где он знакомится с пожилой одинокой дамой Эдит Соррел. Между женщиной и мальчиком завязывается дружба, и Эдит обращается к нему со странной просьбой. Он должен подняться на чердак старого дома и расследовать гибель другого ребенка.

В ролях
В ролях
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Рональд Пикап
Рональд Пикап
Гарри Мишель
Гарри Мишель
Дэйзи Хэд
Дэйзи Хэд
Sheila Hancock
Линдси Колсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мальчик в перьях - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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