Герой британского драматического сериала «Мальчик в перьях» – обычный подросток Роберт Ноубл, который не может найти друзей среди сверстников. Ребята считают его странным и хилым мальчишкой и высмеивают его поступки и интересы. Однажды Роберт становится волонтером в доме престарелых, где он знакомится с пожилой одинокой дамой Эдит Соррел. Между женщиной и мальчиком завязывается дружба, и Эдит обращается к нему со странной просьбой. Он должен подняться на чердак старого дома и расследовать гибель другого ребенка.