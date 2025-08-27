Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет»

Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет»

27 августа 2025 14:22
Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет»

История любви Уильяма Шекспира и его жены Агнес.

Кинокомпания Focus Features представила трейлер драмы «Хамнет», которую сняла обладательница «Оскара» Хлоя ЧжаоЗемля кочевников») по одноименному роману Мэгги О’Фаррелл. Картина выйдет в ограниченный прокат в Северной Америке 27 ноября, а 12 декабря состоится широкий релиз.

Фильм расскажет о молодом актере и драматурге Уильяме Шекспире (Пол Мескал), который влюбляется в девушку по имени Агнес (Джесси Бакли). Та отвечает взаимностью, так что вскоре счастливая пара устраивает свадьбу. В дальнейшем у героев рождается сын (Якоби Джуп), которому дали имя Хамнет. К сожалению, мальчик умирает в возрасте 11 лет, что становится сильнейшим потрясением для Уильяма и Агнес. Убитые горем родители пытаются справиться с невосполнимой утратой. В результате Уильям начинает писать свою великую пьесу «Гамлет».

Над сценарием Чжао и О’Фаррелл работали вместе. В команду продюсеров входят Стивен Спилберг и Сэм Мендес. Актерский состав дополнили Джо Элвин, Эмили Уотсон, Джек Шаллу и Дэвид Уилмот.

«Хамнет» — пятый полнометражный проект Хлои Чжао. После «Земли кочевников» (2020) она сняла фильм Marvel «Вечные», а теперь вернулась к независимому кино.

Фото: Focus Features
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Читать дальше 28 августа 2025
Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10» Читать дальше 28 августа 2025
Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Читать дальше 28 августа 2025
В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари» В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари» Читать дальше 27 августа 2025
Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Читать дальше 26 августа 2025
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Читать дальше 28 августа 2025
Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант» Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант» Читать дальше 27 августа 2025
В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем В России выйдет черная комедия «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем Читать дальше 25 августа 2025
«Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел «Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел Читать дальше 27 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше