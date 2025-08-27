Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет»

Кинокомпания Focus Features представила трейлер драмы «Хамнет», которую сняла обладательница «Оскара» Хлоя Чжао («Земля кочевников») по одноименному роману Мэгги О’Фаррелл. Картина выйдет в ограниченный прокат в Северной Америке 27 ноября, а 12 декабря состоится широкий релиз.

Фильм расскажет о молодом актере и драматурге Уильяме Шекспире (Пол Мескал), который влюбляется в девушку по имени Агнес (Джесси Бакли). Та отвечает взаимностью, так что вскоре счастливая пара устраивает свадьбу. В дальнейшем у героев рождается сын (Якоби Джуп), которому дали имя Хамнет. К сожалению, мальчик умирает в возрасте 11 лет, что становится сильнейшим потрясением для Уильяма и Агнес. Убитые горем родители пытаются справиться с невосполнимой утратой. В результате Уильям начинает писать свою великую пьесу «Гамлет».

Над сценарием Чжао и О’Фаррелл работали вместе. В команду продюсеров входят Стивен Спилберг и Сэм Мендес. Актерский состав дополнили Джо Элвин, Эмили Уотсон, Джек Шаллу и Дэвид Уилмот.

«Хамнет» — пятый полнометражный проект Хлои Чжао. После «Земли кочевников» (2020) она сняла фильм Marvel «Вечные», а теперь вернулась к независимому кино.