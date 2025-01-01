«Злой 3» не будет: зато Боуэн Янг считает, что мы можем рассчитывать на спин-офф про второстепенных героев

«Мечту Эшрефа» смотрят не только в Турции, но и во всем мире: 5 самых громких турецких сериалов в 2025 году

В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина

Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+

Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре