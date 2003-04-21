Сериал «Бандитский Петербург 6: Журналист» снят по мотивам криминального детектива Андрея Константинова и Александра Новикова «Мусорщик». Бывший оперативник милиции Александр Зверев выходит на свободу из исправительной колонии. Он знакомится с журналистом Андреем Обнорским, который также направляется в Питер из мест лишения свободы. Но сотрудники Семенова неожиданно перехватывают Обнорского и увозят его на служебном автомобиле. Кроме того, вслед за этим кортежем отправляются люди криминального авторитета Наумова.