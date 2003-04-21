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Киноафиша Сериалы Бандитский Петербург 6: Журналист

Бандитский Петербург 6: Журналист (2003 - 2003)

Бандитский Петербург 6: Журналист 16+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут
О чем сериал

Сериал «Бандитский Петербург 6: Журналист» снят по мотивам криминального детектива Андрея Константинова и Александра Новикова «Мусорщик». Бывший оперативник милиции Александр Зверев выходит на свободу из исправительной колонии. Он знакомится с журналистом Андреем Обнорским, который также направляется в Питер из мест лишения свободы. Но сотрудники Семенова неожиданно перехватывают Обнорского и увозят его на служебном автомобиле. Кроме того, вслед за этим кортежем отправляются люди криминального авторитета Наумова.

В ролях
В ролях
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Лев Борисов
Лев Борисов
Сергей Лысов
Александр Баргман
Александр Баргман
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Бандитский Петербург 6: Журналист - Сезон 1 Сезон 1
2003, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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