«Одна ложь на двоих» — российская мелодрама о судьбе девушки, которая на первое место всегда ставила карьеру. Именно такой путь выбрала главная героиня Варвара, после школы уехавшая в Москву. Она все время отдавала работе и совсем не думала о личной жизни. Командировка в родной Ульяновск вернула ей первую любовь. Влад, ее мужчина, готов был бросить свою жену, чтобы остаться с возлюбленной. Но внезапная беременность супруги вынуждает его остаться в семье. Ситуация усложняется, когда Варя идет к врачу…