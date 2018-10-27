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Киноафиша Сериалы Одна ложь на двоих
Одна ложь на двоих (2018 - 2018) Одна ложь на двоих 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 4 часа 0 минут
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О чем сериал

«Одна ложь на двоих» — российская мелодрама о судьбе девушки, которая на первое место всегда ставила карьеру. Именно такой путь выбрала главная героиня Варвара, после школы уехавшая в Москву. Она все время отдавала работе и совсем не думала о личной жизни. Командировка в родной Ульяновск вернула ей первую любовь. Влад, ее мужчина, готов был бросить свою жену, чтобы остаться с возлюбленной. Но внезапная беременность супруги вынуждает его остаться в семье. Ситуация усложняется, когда Варя идет к врачу…

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Борис Хвошнянский
Борис Хвошнянский
Екатерина Решетникова
Екатерина Решетникова
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко Влад
Неля Попова
Неля Попова
Антонина Паперная
Антонина Паперная Варя
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Одна ложь на двоих - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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