Спектакль Дон Кихот

Великий роман Сервантеса на сцене театра им. А. Миронова

Создатели спектакля обратились к бессмертному произведению эпохи Возрождения — роману Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий". Это произведение, совершившее переворот от рыцарского романа к реализму, вдохновляет театральных мастеров по всему миру уже не одно столетие.

Новая пьеса Олега Богаева

В основу постановки легла пьеса известного российского драматурга Олега Богаева, представляющая новый взгляд на образ Дон Кихота. Авторы спектакля, выполненного в жанре ироничной трагикомедии, размышляют о том, какое влияние этот литературный герой оказывает на современного человека, независимо от его социального положения или профессии.

Жизнеутверждающий идеализм Дон Кихота

Спектакль исследует жизнеутверждающий смысл истории великого идеалиста, который, несмотря на свою фантазийность, умеет нести ответственность за свои поступки. Эта тема оказывается актуальной и для наших дней, заставляя задуматься о ценности идеалов в жизни.

Ведущие артисты Петербурга

В постановке задействованы ведущие артисты: Сергей Курышев, Нелли Попова, легендарный мим и драматический актёр Анвар Либабов, а также молодые яркие артисты театра им. Миронова. Их игра обещает глубокие образы и яркие эмоции.

Режиссёрское видение Влада Фурмана

Режиссёр Влад Фурман в своём видении спектакля говорит: "Мы стремимся передать дух произведения, понять, ради чего Сервантес, переживший столько лишений — войну, крестовые походы — написал такой светлый, хотя и жёсткий роман."

Театральный эксперимент: клоунада и психология

Постановка объединяет элементы театральной материальности, клоунады, открытые театральные приёмы, импровизацию, а также глубокий психологизм. Влад Фурман продолжает искать новый сценический язык, создавая синтез классики и современности.

Этот спектакль станет не просто переосмыслением великого романа, но и приглашением зрителей к размышлению о смысле идеализма и борьбе с реальностью.