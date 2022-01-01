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Мариан Дзендзель
Мариан Дзендзель
Marian Dziędziel
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Мариан Дзендзель
Marian Dziędziel
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Фильмография Мариан Дзендзель
Чемпион из Освенцима
биография, драма, исторический
2020, Польша
6.0
Мои дочери — коровы
драма, комедия
2015, Польша
6.0
Пятое время года
драма
2012, Польша
6.0
Мужество
драма
2011, Польша
6.0
Крот
драма
2011, Франция / Польша
6.0
Именем дьявола
драма
2011, Польша
5.0
Плохой дом
триллер, драма
2009, Польша
7.0
Клубничное вино
драма, комедия
2008, Польша / Словакия
6.0
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