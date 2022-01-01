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Мариан Дзендзель

Marian Dziędziel
Мариан Дзендзель
Мариан Дзендзель Marian Dziędziel
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Карьера
Актер
Биография Мариан Дзендзель

Фильмография Мариан Дзендзель
Чемпион из Освенцима
Чемпион из Освенцима
биография, драма, исторический 2020, Польша
6.0
Мои дочери — коровы
Мои дочери — коровы
драма, комедия 2015, Польша
6.0
Пятое время года
Пятое время года
драма 2012, Польша
6.0
Мужество
Мужество
драма 2011, Польша
6.0
Крот
Крот
драма 2011, Франция / Польша
6.0
Именем дьявола
Именем дьявола
драма 2011, Польша
5.0
Плохой дом
Плохой дом
триллер, драма 2009, Польша
7.0
Клубничное вино
Клубничное вино
драма, комедия 2008, Польша / Словакия
6.0
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