«Новичок»: Рецензия Киноафиши

В зарубежном прокате стартовал фильм «Новичок» Джеймса Хоуза, одного из режиссеров телехитов «Доктор Кто» и «Черное зеркало». Главную роль в картине сыграл Рами Малек. Пожалуй, если бы не его участие, этот проект вряд ли бы остался замеченным на кинорынке. В конце концов, актер снимается редко: последний его крупный перфроманс случился аж в 2020 году в «Не время умирать», а последнее появление на большом экране вообще случилось два года назад в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана.

Чарльз Хеллер (Рами Малек) — талантливый сотрудник ЦРУ, который занимается криптографией, помогая безопасно перемещать данные. Однажды аноним передает ему материалы, которые потенциально могут стать компроматом на спецслужбы. Параллельно с этим жену героя убивают в Лондоне четверо наемников, обставляя произошедшее как теракт. Чарльз начинает шантажировать начальство и взамен на молчание он просит обучить его навыкам полевого спецагента — слежка, стрельба, взрывы, взлом дверей и прочее. Его главная цель — найти убийц и отомстить за жену самостоятельно. Сценарий писался по роману Роберта Литтела, отражающего атмосферу холодной войны.

Логлайн у фильма незатейливый и напоминает сотни других шпионских триллеров о мести вроде «Широко шагая» или «Жажды смерти». Герой Рами Малека сам по себе немного Джон Уик, который тоже мстит за жену, но не умеет при этом драться, и немного Эллиот Алдерсон из «Мистера Робота» — другая популярная роль Малека, где он переосмыслил типаж социопата, мстителя и тайного агента с главным оружием в виде аналитического склада ума и компьютера. У Хоуза актер, как и всегда, очарователен и органичен в своей драматичной манере — он достаточно страдает, чтобы проникнуться к нему сочувствием; он достаточно зол, чтобы передать негодование и боль мести, разъедающей душу; он достаточно умен, чтобы с интересом наблюдать за каждым его новым шагом. В конце концов, главная фишка фильма в том, что Чарльз плохо подготовлен физически к работе в поле, зато отлично умеет анализировать, чтобы быть на шаг впереди и водить всех за нос. Но этим вряд ли удивишь искушенного зрителя. Любитель триллеров все равно буднично просчитает все шаги героя наперед.

Кроме того, главный герой порой совершает нелепые ошибки, которые вот уж точно можно считать драматургической лакуной и недоработкой сценарного цеха. Например, Чарльзу не составляет труда буквально собрать в единое полотно видео с камер наблюдения, чтобы практически сделать мини-фильм про убийство его жены. Или взломать систему распознавания лиц. Или даже сориентироваться на ходу и вскрыть квартиру злоумышленников с помощью инструкции из YouTube. При этом Чарльз элементарно забывает отключить мобильный телефон, чтобы сократить вероятность того, что его перемещения по миру (а география обширна) могут быть отслежены.

До невозможности скучным повествование становится тогда, когда герой Малека находит убийц своей жены по одному и с каждым начинает проводить те самые беседы со злодеем, где не звучит ничего, кроме оглушающей боли. Здесь же подтягиваются моральные дилеммы, которые напарница Чарльза проговаривает практически прямым текстом, мол, задумайся чем ты живешь, стоит ли твоя любовь такой отчаянной мести. Вопрос для думающего зрителя не новый, а оттого вряд ли интересный. Все-таки тема мести с многогранными подтекстами удачнее всего удается корейским триллерам-боевикам с беспощадной любовью к крови — и на ум приходит не только легендарный «Олдбой», но и, например, недавний «Револьвер» О Сын-ука с фем-настроениями. Корейцам удается глубже раскрывать свою фирменную тему, преподнося холодное блюдо вкусно и с самыми неожиданными мотивами героев, а не конвейерно, как привык делать Голливуд.

Джеймс Хоуз тянет весь фильм на одной единственной цели героя, не развивая моральную сторону вопроса в какую-то неожиданно интересную сторону. А экшен-сцен вроде эффектного взрыва бассейна явно не хватает триллеру со стремлением к зрелищности на большом экране. Причем вишенку на торте зритель мог увидеть уже в трейлере, а потому удивиться меньше, чем планировалось. Впрочем, редкие появления Рами Малека в кино не позволяют пройти мимо — с ним даже такой обыденный триллер, который забудется сразу после выхода из зала, способен доставить удовольствие от органичного соло.