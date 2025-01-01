Меню
Катрина Балф
Награды
Награды и номинации Катрины Балф
Caitriona Balfe
Награды
Награды и номинации Катрины Балф
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
