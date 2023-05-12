Джейми и Клэр переживают треволнения революции в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»

Телеканал Starz опубликовал трейлер седьмого сезона исторической мелодрамы «Чужестранка».

В центре сюжета — военная медсестра Клэр Рэндалл (Катрина Балф), загадочным образом переместившаяся во времени в середину XVIII века. Ради того, чтобы найти возможность вернуться домой и выжить в суровой эпохе, она выходит замуж за галантного шотландского война Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн).

В новом ролике показано, какие невзгоды придется пережить Джейми, Клэр, Брианне (Софи Скелтон) и Роджеру (Ричард Ранкин) в продолжении сериала. В Новом свете бушует Американская война за независимость. Джейми жаждет присоединиться к борьбе, но боится, что может потерять на поле боя самое дорогое, что есть в его жизни, — Клэр. Кроме того, он встает перед непростым выбором: примкнуть ли ему к американским повстанцам, или же вступить в ряды британской армии вместе со своим сыном Уильямом Рэнсомом (Чарльз Вандерваарт). Однако военные действия оказываются не единственной опасностью, нависшей над героями: в финале трейлера неизвестные люди врываются в Фрейзер-Риджа, хватают супругов и сжигают дом дотла.

Шоураннером сезона выступает Мэттью Б. Робертс, ранее работавший над сериалами «Адские кошки» и «Каприка».

Новые серии «Чужестранки» дебютируют на Starz 16 июня.