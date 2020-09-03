Галерея разбитых сердец, 2020

Люси 26 лет, она живет в Нью-Йорке, работает на престижной работе и очень хочет встретить своего принца. Пока что наладить личную жизнь не удалось, но зато удалось собрать целую коллекцию памятных вещиц от бывших бойфрендов. После очередного расставания Люси знакомится с Ником, который, узнав о странном хобби девушки, предлагает ей организовать выставку, на которой каждый сможет оставить что-то из неудавшихся отношений.
Люси с трудом забывает о прошлых отношениях, оставляя на память разные сувениры. Однажды она случайно знакомится с Ником, который помогает ей разобраться с прошлым и организовать «Галерею разбитых сердец» — открытое пространство, где каждый желающий может оставить предметы, связанные с неудавшимися отношениями.