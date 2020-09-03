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Галерея разбитых сердец Галерея разбитых сердец
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The Broken Hearts Gallery

Галерея разбитых сердец, 2020

2020 / США / Канада
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люси 26 лет, она живет в Нью-Йорке, работает на престижной работе и очень хочет встретить своего принца. Пока что наладить личную жизнь не удалось, но зато удалось собрать целую коллекцию памятных вещиц от бывших бойфрендов. После очередного расставания Люси знакомится с Ником, который, узнав о странном хобби девушки, предлагает ей организовать выставку, на которой каждый сможет оставить что-то из неудавшихся отношений.

  • Музей разорванных отношений, в котором собраны свидетельства утраченной любви и разорванных личных отношений, действительно существует в Загребе, Хорватия. В 2011 году он был отмечен специальной премией «Европейский музей года».
  • В конце фильма звучит песня Young and in Love Ингрид Майклсон из альбома Stranger Songs 2019 года, на создание которого ее вдохновил сериал Netflix «Очень странные дела». Дэйкер Монтгомери, который играет Ника, также сыграл Билли Харгроува в «Очень странных делах». 
  • В числе исполнительных продюсеров фильма значатся Селена Гомес и ее мама Мэнди Тифи. Они оказали проекту финансовую поддержку и участвовали в его продвижении. 
  • Часть фильма была снята в Торонто и Нью-Йорке. 
  • Примерно на 24-й минуте фильма Ник дважды открывает одну и ту же бутылку виски.

Люси с трудом забывает о прошлых отношениях, оставляя на память разные сувениры. Однажды она случайно знакомится с Ником, который помогает ей разобраться с прошлым и организовать «Галерею разбитых сердец» — открытое пространство, где каждый желающий может оставить предметы, связанные с неудавшимися отношениями.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 10 ноября 2020
Премьера в мире 3 сентября 2020
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Натали Крински
В ролях
Джеральдин Висванатхан
Джеральдин Висванатхан
Дэйкер Монтгомери
Дэйкер Монтгомери
Уткарш Амбудкар
Уткарш Амбудкар
Молли Гордон
Молли Гордон
Сьюки Уотерхаус
Сьюки Уотерхаус
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Галерея разбитых сердец 2 постера
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Галерея разбитых сердец

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саундтрек фильма Галерея разбитых сердец
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
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