Постер фильма Подъем на холм
6.6 Рейтинг IMDb: 6.6
Подъем на холм

Went Up the Hill 18+
О фильме

Джек отправляется в далёкую Новую Зеландию на похороны своей матери, с которой давно не общался, и встречает её вдову Джилл. Но дух матери возвращается, чтобы вселиться в их тела, провоцируя опасный для жизни ночной танец трёх участников.
Подъем на холм - trailer
Подъем на холм  trailer
Страна Австралия / Новая Зеландия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 15 августа 2025
Дата выхода
15 августа 2025 Польша
Производство POP Film, Causeway Films
Другие названия
Went Up the Hill, Εις το βουνό ψηλά εκεί
Режиссер
Сэмюэль Ван Гринсвен
В ролях
Дэйкер Монтгомери
Дэйкер Монтгомери
Вики Крипс
Вики Крипс
Джоэл Тобек
Арло Грин
Сара Пирс
Сара Пирс
Рейтинг фильма

6.6
10 голосов
6.6 IMDb
Подъем на холм - trailer
Подъем на холм Trailer
Кадры из фильма
