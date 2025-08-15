Меню
6.6
Рейтинг IMDb: 6.6
Подъем на холм
Подъем на холм
Went Up the Hill
18+
драма
фэнтези
ужасы
О фильме
Джек отправляется в далёкую Новую Зеландию на похороны своей матери, с которой давно не общался, и встречает её вдову Джилл. Но дух матери возвращается, чтобы вселиться в их тела, провоцируя опасный для жизни ночной танец трёх участников.
Подъем на холм
Страна
Австралия / Новая Зеландия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2024
Премьера в мире
15 августа 2025
Дата выхода
15 августа 2025
Польша
Производство
POP Film, Causeway Films
Другие названия
Went Up the Hill, Εις το βουνό ψηλά εκεί
Режиссер
Сэмюэль Ван Гринсвен
В ролях
Дэйкер Монтгомери
Вики Крипс
Джоэл Тобек
Арло Грин
Сара Пирс
Рейтинг фильма
6.6
10
голосов
6.6
IMDb
