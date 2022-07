«Послесвадебный разгром»: Рецензия Киноафиши

Неуёмный бастард

Свадебные комедии уже давно зарекомендовали себя на рынке как отдельный жанр, особенно востребованный по весне. Казалось бы, в измождённых организмах зрителей и так не осталось никаких запасов витаминов и сил, как тут же их добивают эксцентричными выходками очередных неудачников, которые то ли играют свадьбу, то ли совершают особо извращённый ритуал вызывания Сатаны. Однажды планку задал пресловутый «Мальчишник в Вегасе», став неожиданным успехом и для самих создателей будущей трилогии, и на сегодняшний день этот сомнительный рекорд никто не побил. Может, всё-таки, стоит признать, что причиной такого невиданного ажиотажа на «эпилог холостяцкой жизни» стал не ситуационный абсурд, а невинно-привлекательное исполнение ролей профессиональными комедийными актёрами со стажем? Но «Послесвадебный разгром» тоже имеет в своём резюме имена маститых комедиантов, хотя по воле судьбы у этого жеребца по сценарным жилам течёт грязная родовая кровь.

Кадр из фильма «Послесвадебный разгром»

«Послесвадебный разгром» (A Few Less Men) — за режиссурой Марка Лэмпрелла («Богиня», «Поросёнок Бейб») продолжает историю 2011 года, которую российский зритель может помнить под ехидным для запада интерпретационным названием «Свадебный разгром» (A Few Best Men). Тогда у руля стоял Стефан Эллиот, в чьём репертуаре нет ничего, кроме молодёжных третьесортных затянутых реприз, и уже тогда фильм по общим меркам с треском провалился. Не помог даже сценарист Дин Крейг, написавший сценарий к некогда успешной «Смерти на похоронах», замысел которой и лёг в основу на ладан дышащего «Разгрома». Но даже мёртвую лошадь можно стегать, пока найдётся хотя бы пара зевак, которая готова платить за это зрелище.

Кадр из фильма «Послесвадебный разгром»

Следуя из названия, свадьба сыграна, новобрачные должны бы удалиться по своим уже семейным делам, а гости вольны гулять, как их обречённым душам будет угодно. Но это не про наших отпетых австралийских кутил! Сиквел начинается ровно с финала «Свадебного разгрома», когда жених, стоя у обрыва вместе с тремя худшими-на-свете-свидетелями, падает в тартарары, а сверху его ещё прибивает валуном. «Теперь-то он точно сдох!», — иронично парирует один из теперь уже двойных свидетелей — на свадьбе и триумфа потенциального обладателя премии Дарвина. И вот опять у Дэвида (Ксавьер Сэмуэл), Тома (Крис Маршалл) и Грэма (Кевин Бишоп) появляется причина шевелить мозгами, тем самым качественно понижая общий уровень IQ в воздухе.

Кадр из фильма «Послесвадебный разгром»

Да, Марку Лэмпреллу присуще чувство юмора. Взять хотя бы сериал «Скользящие», за сценарий к которому австралиец получил национальную телевизионную премию. Но чувство меры всё-таки в процессе карьерной эволюции не должно становиться атавизмом. По существу, фильм можно разбить на 8 частей, каждая из которых является самостоятельным эпизодом какого-нибудь проходного ситкома. А меж собой они связаны столь неловко, насколько живописно придётся краснеть от стыда зрителю за поступки героев.

Кадр из фильма «Послесвадебный разгром»

Если вы терпите все уровни чёрного юмора, поднимающиеся не выше уровня пупка, тогда «Послесвадебный разгром» может оказаться довольно смешным. Здесь есть каламбур на все случаи незадачливой жизни: геронтофилия, постельные сцены с транссексуалами, некрофилия и даже золотой фаллический гроб. Таким проводам позавидовал бы сам Джей Джей Аллен.

А вот что до самобытности, здесь кино явно проседает, как пружинная кровать. На ней можно перекантоваться разок в гордом одиночестве в какой-нибудь захолустной ночлежке, можно с опаской попрыгать и даже посидеть на ней с друзьями, потягивая пиво, — однако запастись придётся немалым количеством, чтобы уж совсем не обращать внимания на упирающиеся в кость пружины, — но уважаемому гостю такое «лежбище» не предложишь. Самый оптимальный вариант поставить этот антиквариат в детский лагерь, и как раз тогда сработает негласное правило менеджмента: если хочешь сделать продукт для подростков, наклей маркировку 18+, — тогда вся публика твоя. И, да, злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью, — передайте родителям, что мы предупреждали.

Евгений Антипин

В российском прокате с 30 марта 2017 года

