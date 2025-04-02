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Untitled John Wick Caine Spinoff
Untitled John Wick Caine Spinoff
Untitled John Wick Caine Spinoff
18+
Напомним о выходе в прокат
боевик
Год выпуска
0
Производство
87Eleven Entertainment, Lionsgate, Thunder Road Pictures
Другие названия
Untitled John Wick Caine Spinoff, John Wick Universe: Donnie Yen Spinoff Project
В ролях
Донни Йен
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
Киану Ривз сыграет в «Джоне Уике 5»
Также франшиза расширится за счет анимационного приквела и нового спин-оффа.
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2 апреля 2025 15:54
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