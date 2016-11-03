«Танцовщица»: Рецензия Киноафиши

Танец падающей лилии

Грязь, навоз и укрощение буйных бычков – так начинается история самой известной танцовщицы рубежа 19-го и 20-ых веков Лои Фуллер. Грубоватая, с мальчишеским лицом и хриплым голосом героиня мечтает стать актрисой, сбежав с этой целью в Нью-Йорк. Плюнув на бруклинские дороги, она начинает свое восхождение на золотую гору. Так, во время исполнения одной из посредственных ролей, Мария-Луиза вынуждена импровизировать. В страхе потерять свою слишком широкую юбку, она старается избежать падения и позорного провала, начав неуверенно танцевать, не выпуская подола. Эта небольшая и скромная танцевальная зарисовка предопределит всю ее жизнь, превратившись в несуществующее ранее танцевальное направление – модерн. А символом нового искусства становится танец с крыльями – «Серпантин».

Кадр из фильма «Танцовщица»

Лои Фуллер пересекает Атлантику, где начинает свой полет от парижского варьете «Фоли-Бержер» до театра «Гранд-Опера». Она превращает свой танец в настоящее шоу, сложное по исполнению и технически. От природы угловатая и не грациозная, надев платье, Лои становится полупрозрачной и почти невесомой. Она двигается то легко, слегка приоткрыв рот, то неистово, сжав губы и быстро перебегая ногами. А ее выступление с труппой напоминает языческие обряды, полудикие, природные танцы, не обремененные условностями и правилами классического исполнения. Прожекторы и зеркала уводят публику от реальности в некое абстрактное действо. Именно это заставляет зрителей аплодировать стоя, кричать «браво» и закидывать сцену белыми гвоздиками, называя ее «цветком мечты». Действительно, танцующая Лои напоминает лилию, кружащуюся в падении. Это и запечатлели вдохновленные кинематографисты братья Люмьер. Но все меняется, когда среди «маленьких танцовщиц» Лои появляется Айседора Дункан, изобретающей «свободный танец», для которого не нужны, ни спецэффекты, ни крылатые платья…

Кадр из фильма «Танцовщица»

Французская биографическая драма – дебютная картина Стефани ди Гисто, которая до этого работала над фото- и видео-проектами художников-авангардистов. «Танцовщица», успешно выстрелившая на Каннском фестивале 2016, получила сразу три номинации: «Золотую камеру», «Особый взгляд» и «Квир-Пальмовую ветвь», что немало для первого метра. Причиной такого признания можно назвать гармоничное сочетание малоизвестного сюжета с ноткой танцевальной революции, продуманности актерского состава и мастерским воплощением всех визуальных моментов. Такой базовый набор для качественного фильма плюс режиссерское видение истории (многие моменты были додуманы Стефани ди Гисто) делает «Танцовщицу» действительно достойной работой.

Кадр из фильма «Танцовщица»

Основная нагрузка, конечно, на актерах, играющих главных героев. Так, роль Лои была специально написана для Стефани Соколински. Внешность Соко, особенно ее взгляд из под черных бровей, передает характер «вечно воюющей» танцовщицы. И на ее фоне героиня Лили-Роуз Мелоди Депп, юная Айседора, выглядит более контрастной, что подчеркивает разность танцевальных подходов. А все визуальные фишки передает камера. Захватывающе смотрятся разные визуальные приемы, вроде медленно трансформирующихся цветов, из синего и красного в фиолетовый и оранжевый. Для нас это не ново, но для Европы 20-го века – настоящий арт-перформанс.

Это действительно, технически качественная картина, в которой немало эстетских моментов. Но нельзя сказать, чтобы сама она, в отличие от «Серпантина» Лои Фуллер привнесла нечто новое, оригинально в избалованный мир кино.

Инна Син

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