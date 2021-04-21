«Поколение Вояджер»: Рецензия Киноафиши

Со Дня космонавтики прошло чуть больше недели, но если вы соскучились по чему-то космическому, то российские кинотеатры предлагают сходить на «Поколение Вояджер» Нила Бёргера, который выступил и режиссером, и сценаристом, и продюсером картины. Актерский состав тоже говорит за себя, потому что главные роли сыграли Тай Шеридан, известный по фильму «Первому игроку приготовиться» и роли Циклопа в «Людях Икс», и Лили-Роуз Депп, которая работает то во французском, то в американском кино. Рассказываем, что же все-таки делают подростки в космосе.

Не в таком уж далеком будущем самые главные умы человеческой расы начали замечать, что планета Земля не вечна и может не выдержать такого количества конфликтов, придуманных людьми. Таким образом, было решено найти другую подходящую для жизни планету, однако, как оказалось, до нее нужно лететь больше 80 лет. Ученые создают молодое поколение, чьи внуки станут первыми поселенцами второй условной Земли. Только для начала надо их вырастить в условиях тотальной изоляции, чтобы они не смогли случайно заскучать на орбите о своей прошлой жизни. Дети росли, не замечали никаких проблем и покорно ждали своей судьбы – миссии в свободном космосе. Оказавшись на борту, парочка парней Кристофер и Зак решают пойти против правил и отказываются пить своего рода «витаминный коктейль», который на самом деле притуплял эмоции, либидо и любые чувства у подростков. Похоже, полёт будет долгим.

Поколение Вояджер

Детки в космосе, изолированные от настоящей жизни и без возможности выбраться, – все это напоминает человечество в разгар первой вспышки пандемии, последующего карантина и тотального локдауна. По понятным причинам, люди будут скучать по своим привычкам, прогулкам по парку, встречам с друзьями, походам на концерты, и потому интересно, с чего вдруг два парня решили взбунтоваться против правил на борту. Дело в том, что «Поколение Вояджер» — это даже не антиутопия, а рассказ по итогам некоего фантастического социального эксперимента, где инстинкты оказываются главнее разума.

Люди попадают в условия без возможности тактильной близости, эмоциональности и простой радости. Подростковый бунт является не просто вечным конфликтом отцов и детей, а скорее криком души в пользу чувствования. Однако не все желания кажутся такими невинными и спокойными, потому что после затишья всегда приходит буря. В таком случае, что будет происходит с человеком, лишенным всех качеств, которые и делают его человеком? Конечно, настоящий взрыв. Гормональный, эмоциональный или физический, а может быть, и все сразу.

Поколение Вояджер

Интересным образом Нил Бёргер ставит крест на человечестве, доказывая его жестокость и импульсивность, когда практически все пассажиры на борту отказываются пить «витаминный коктейль». Мир начинает ощущаться очень остро, и совершенно не хочется следовать каким-то правилам, придуманным неизвестными люди. Подростки медленно начинают превращаться в настоящих антагонистов, животных, действующих только по воле инстинктов. Отсюда бесконечные половые связи, гражданские войны, убийства и гиперболизация свободы. О миссии они давно позабыли, и, похоже, их внуки даже не смогут вступить на новую планету, потому что они сами друг друга перебьют.

С одной стороны, «Поколение Вояджер» — это какое-то новое осмысление «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, однако английская история служит только легким референсом к космической басне Нила Бёргера. В рамках своего киношного социального эксперимента он наблюдает, как люди сходят с ума в условиях изоляции и тотального контроля. Вот только когда наступает настоящая свобода и своеволие, жизнь становится еще хуже. Люди превращаются в животных. В итоге мораль сей космической басни такова: людьми нас делает возможность думать, а не наличие эмоций и чувств.

Поколение Вояджер

«Поколение Вояджер» понравится всем фанатам подростковой фантастики, в частности антиутопий. Только имейте в виду, что жанр у фильма неоднозначный, но история написана цельно и даже не требует продолжения, потому что все основные детали о сути человечества максимально проговариваются в течение всего действия.