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Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
Danila Rassomakhin
О персоне
Фильмография
Данила Рассомахин
Danila Rassomakhin
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Дата рождения
29 декабря 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Биография Данилы Рассомахина
Родился 29 декабря 1992 года. Москва, Россия.
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Фильмография Данилы Рассомахина
Молодое вино
драма
2019, Россия
2.0
Испытание
драма
2014, Россия
7.0
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