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Киноафиша Сериалы Кукушкин

Кукушкин (2025 - …)

Kukushkin 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ

О чем сериал

Лёне 27 лет, он – обычный офисный сотрудник в огромной безликой корпорации, живет размеренной жизнью планктона, терпит выходки одиозного босса и уже несколько лет безнадежно влюблен в свою коллегу Алису. Лёня застенчив и одинок, а всеми переживаниями делится с единственным собеседником – собой. Впрочем, Лёню всё более чем устраивает. Но однажды в его жизнь врывается бывший одноклассник Кирюха. Дерзкий и наглый, он лишен рефлексии, и раз за разом втягивает Лёню в очередные авантюры с не всегда прогнозируемыми последствиями. Как бы Лёня не сопротивлялся хаосу, он замечает, что в его жизни начинают происходить позитивные изменения, а отношения с Алисой наконец сдвигаются с мертвой точки.
 

В ролях
В ролях
Александр Якин
Александр Якин
Артем Осипов
Артем Осипов
Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
Дарья Руденок
Дарья Руденок
Наталья Иглина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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