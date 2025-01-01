Спектакль Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

Саундрама по мотивам романа Хораса МакКоя

События спектакля основаны на культовом романе Хораса МакКоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», написанном в 1935 году. Действие происходит в Америке времен Великой депрессии, когда мировой экономический кризис погрузил людей в тяжелейшие условия. В этих условиях танцевальные марафоны стали одним из немногих способов заработать. Эти марафоны были настоящими испытаниями на выносливость, длительными и крайне опасными для здоровья участниками соревнованиями.

Танцевальные марафоны как символ

Марафоны, в которых участники жертвуют своим здоровьем и жизнью ради денежного приза, стали предшественниками жанра реалити. В них исчезала грань между игрой и реальностью, делая человеческую жизнь настоящим шоу, что в контексте сегодняшнего мира становится особенно актуальным.

Синтез хореографии и драмы

Спектакль Екатерины Кисловой и Владимира Панкова представляет собой синтез хореографического и драматического театра. Актеры ЦДР освоят язык contemporary dance, который будет органично вписан в действие.

Музыка как самостоятельный участник

Музыкальное сопровождение от артистов студии SounDrama и ЦДР станет не просто фоном, но активным участником спектакля, раскрывая глубинный смысл произведения. Музыка, вкупе с хореографией, выходит за пределы социальных проблем, предлагая зрителю размышления о более универсальных вопросах человеческого существования.

Роль хореографа

Главенствующую роль в постановке играет хореограф-постановщик, который наполнил спектакль новыми выразительными средствами, создавая уникальный спектакль в жанре soundrama.