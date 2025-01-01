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Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?
Билеты от 1200₽
Киноафиша Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

Спектакль Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Саундрама по мотивам романа Хораса МакКоя

События спектакля основаны на культовом романе Хораса МакКоя «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», написанном в 1935 году. Действие происходит в Америке времен Великой депрессии, когда мировой экономический кризис погрузил людей в тяжелейшие условия. В этих условиях танцевальные марафоны стали одним из немногих способов заработать. Эти марафоны были настоящими испытаниями на выносливость, длительными и крайне опасными для здоровья участниками соревнованиями.

Танцевальные марафоны как символ

Марафоны, в которых участники жертвуют своим здоровьем и жизнью ради денежного приза, стали предшественниками жанра реалити. В них исчезала грань между игрой и реальностью, делая человеческую жизнь настоящим шоу, что в контексте сегодняшнего мира становится особенно актуальным.

Синтез хореографии и драмы

Спектакль Екатерины Кисловой и Владимира Панкова представляет собой синтез хореографического и драматического театра. Актеры ЦДР освоят язык contemporary dance, который будет органично вписан в действие.

Музыка как самостоятельный участник

Музыкальное сопровождение от артистов студии SounDrama и ЦДР станет не просто фоном, но активным участником спектакля, раскрывая глубинный смысл произведения. Музыка, вкупе с хореографией, выходит за пределы социальных проблем, предлагая зрителю размышления о более универсальных вопросах человеческого существования.

Роль хореографа

Главенствующую роль в постановке играет хореограф-постановщик, который наполнил спектакль новыми выразительными средствами, создавая уникальный спектакль в жанре soundrama.

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
Павел Рассомахин
Павел Рассомахин
Сэсэг Хапсасова
Сэсэг Хапсасова
Анастасия Сычева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

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