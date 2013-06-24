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Рейтинги
6.3
Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Ты хочешь, чтобы я его убил?
Ты хочешь, чтобы я его убил?
uwantme2killhim?
18+
Напомним о выходе в прокат
триллер
драма
О фильме
Фильм снят по реальным событиям. Марк — парень, который увлекается интернет знакомствами. Там он знакомится с девушкой Рейчел, которая находится под программой защиты свидетелей. Неожиданное знакомство приводит к трагическим последствиям…
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Ты хочешь, чтобы я его убил?
трейлер
трейлер
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2013
Премьера в мире
24 июня 2013
Дата выхода
24 июня 2013
Великобритания
14 марта 2014
США
Производство
Tribeca Films, Andrew Douglas Company, Anonymous Content
Другие названия
uwantme2killhim?, U Want Me 2 Kill Him?, U Want Me 2 Kill Him ユー・ウォント・ミー・トゥ・キル・ヒム, U Want Me to Kill Him?, Ты хочешь, чтобы я его убил?
Режиссер
Эндрю Дуглас
В ролях
Джейми Блэкли
Тоби Регбо
Джоанн Фроггатт
Лиз Уайт
Джэми Уинстон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
6.3
Оцените
15
голосов
6.3
IMDb
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Ты хочешь, чтобы я его убил?
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