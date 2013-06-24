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Постер фильма Ты хочешь, чтобы я его убил?
Постер фильма Ты хочешь, чтобы я его убил?
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ты хочешь, чтобы я его убил?

Ты хочешь, чтобы я его убил?

uwantme2killhim? 18+
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О фильме

Фильм снят по реальным событиям. Марк — парень, который увлекается интернет знакомствами. Там он знакомится с девушкой Рейчел, которая находится под программой защиты свидетелей. Неожиданное знакомство приводит к трагическим последствиям…
Ты хочешь, чтобы я его убил? - трейлер
Ты хочешь, чтобы я его убил?  трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 24 июня 2013
Дата выхода
24 июня 2013 Великобритания
14 марта 2014 США
Производство Tribeca Films, Andrew Douglas Company, Anonymous Content
Другие названия
uwantme2killhim?, U Want Me 2 Kill Him?, U Want Me 2 Kill Him ユー・ウォント・ミー・トゥ・キル・ヒム, U Want Me to Kill Him?, Ты хочешь, чтобы я его убил?
Режиссер
Эндрю Дуглас
В ролях
Джейми Блэкли
Тоби Регбо
Тоби Регбо
Джоанн Фроггатт
Джоанн Фроггатт
Лиз Уайт
Лиз Уайт
Джэми Уинстон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
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Ты хочешь, чтобы я его убил? - трейлер
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