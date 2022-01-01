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Киноафиша Сериалы The Gold
The Gold ( - …) The Gold
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
О чем сериал

Криминальный сериал «The Gold», основанный на реальных событиях, рассказывает о крупнейшем в истории Великобритании ограблении 26 ноября 1983 года. На склад Бринкс-Мэт недалеко от лондонского аэропорта Хитроу проникают шестеро вооруженных мужчин. Однако вместо обычной непримечательной наживы, которую они ожидали там найти, бандиты совершенно случайно обнаруживают золотые слитки стоимостью 26 миллионов фунтов стерлингов. Из типичной кражи стройматериалов преступление превращается в ограбление века.5726

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Доминик Купер
Доминик Купер
Хью Бонневилль
Хью Бонневилль
Джек Лауден
Джек Лауден
Шарлотта Спенсер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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