Криминальный сериал «The Gold», основанный на реальных событиях, рассказывает о крупнейшем в истории Великобритании ограблении 26 ноября 1983 года. На склад Бринкс-Мэт недалеко от лондонского аэропорта Хитроу проникают шестеро вооруженных мужчин. Однако вместо обычной непримечательной наживы, которую они ожидали там найти, бандиты совершенно случайно обнаруживают золотые слитки стоимостью 26 миллионов фунтов стерлингов. Из типичной кражи стройматериалов преступление превращается в ограбление века.5726