Киноафиша Персоны Джек Лауден Награды

Награды и номинации Джека Лаудена

Jack Lowden
Награды и номинации Джека Лаудена
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Мужское откровение
Победитель
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024 Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2024 BAFTA 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
EE Rising Star Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025 Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
