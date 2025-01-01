Меню
Награды и номинации Джека Лаудена
Jack Lowden
Каннский кинофестиваль 2022
Мужское откровение
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2020
EE Rising Star Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
