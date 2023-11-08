Шпион Гари Олдман выслеживает ненадежных агентов в трейлере третьего сезона «Медленных лошадей»

Стрим-сервис Apple TV+ выпустил трейлер третьего сезона шпионского детектива с элементами комедии «Медленные лошади». В предстоящих сериях Джексон Лэмб в исполнении Гари Олдмана возьмется за новую миссию. На этот раз возглавляемый им отдел Слоу-Хаус, куда ссылаются провинившиеся шпионы, окажется вовлечен в заговор, который угрожает самим основам британской контрразведке, известной как MI5. Премьера состоится 29 ноября.

В начале ролика ворчливый персонаж Олдмана жалуется, что в его распоряжении имеются только неудачники, когда выясняется, что одно из подразделений MI5 взбунтовалось, взяв в заложницы Кэтрин Стэндиш (Саския Ривз). В предыдущих двух сезонах сотрудники Слоу-Хауса брались за операции, сложность которых явно превышала их зарплату. В третьем же сезоне ситуация будет еще более серьезной, поскольку главные герои будут противостоять высококвалифицированным экс-военным, которые оказались предателями.

К своим знакомым ролям в новом сезоне вернулись также Джек Лауден, Кристофер Чунг, Софи Окенодо, Кристин Скотт Томас, Сопе Дирису, Джонатан Прайс, Фредди Фокс, Розалинд Элизар и другие.