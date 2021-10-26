«Армия воров»: Рецензия Киноафиши

Себастиан Шленхт-Венерт (именно такое имя, выговариваемое с большим трудом, носит персонаж Маттиаса Швайгхефера, знакомый аудитории фильма «Армия мертвецов» как Людвиг Дитер) — скромный банковский служащий из Германии. Его жизнь проходит по ничем не примечательному циклу: восьмичасовой день в скучном офисе, во время которого он вынужден выслушивать недовольных клиентов, спокойный сон (вероятнее всего, длящийся такое же количество времени), завтрак и ланч в одиночестве, а также единственное хобби — ведение YouTube-блога о сейфах.

Себастиан записывает небольшие ролики, посвященные Гансу Вагнеру (правда, их абсолютно никто не смотрит, но парень не сдается). Это гениальный изобретатель, который оставил после себя дело всей жизни — четыре высококлассных сейфа, названных в честь опер цикла Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов»). Главный герой со знанием дела погружается в историю их создания и подчеркивает культовый статус творений, имеющийся в среде взломщиков.

Правда, сам Шленхт-Венерт — исключительно взломщик-теоретик. Он никогда не ходил на «дело» и ни разу не взламывал настоящий сейф, за дверью которого таятся несметные богатства. Но все меняется с появлением таинственной незнакомки Гвендалин (Натали Эммануэль). «Женщина, которая изменила мою жизнь», как описывает ее Себастиан за кадром, приглашает горе-взломщика присоединиться к команде опасных преступников, которых разыскивает Интерпол. Цель этой группы — войти в историю, взломав три сейфа Ганса Вагнера (четвертый, «Гибель богов», считается потерянным).

Армия воров

«Армия воров» — приквел грандиозного блокбастера Зака Снайдера «Армия мертвецов». События картины разворачиваются в той же вселенной, но зомби-апокалипсис пока не достиг тех же масштабов (хотя Себастиан в одной из сцен попадает на выпуск новостей из Америки, где говорится о распространении некоего «вируса бешенства» у жителей Невады). Несмотря на одну вселенную, лента Маттиаса Швайгхефера — нередкая ситуация, когда актер, исполняющий главную роль, занимает еще и кресло режиссера, — представляет собой классический heist film (кино про ограбление).

Немецкий режиссер, вооруженный ресурсами Netflix, ни в чем себе не отказывает. «Армия воров» может в один миг цитировать классиков Голливуда 60-х (например, «Одиннадцать друзей Оушена» Льюиса Майлстоуна или «Ограбление по-итальянски» Питера Коллинсона), а в следующем эпизоде включать юмористическую зарисовку, основанную на высмеивании популярного масскульта. Фильм с первых минут как бы говорит зрителю: «Тебя ждет жанровый коктейль», – и полностью оправдывает возложенные на него ожидания.

Приквел явно нацелен на раскрытие истории Людвига Дитера, который полюбился аудитории «Армии мертвецов». Зак Снайдер, отдав пост режиссера, не ушел от проекта далеко — остался в числе продюсеров вместе со своей супругой Деборой Снайдер и приложил руку к сценарию. По сути ленту можно было бы назвать «Дитер: Начало»; несмотря на командный дух, которым пропитан сюжет «Армии воров», эта история в первую очередь про становление Людвига Дитера — взломщика сейфов №1 в мире и уверенного в себе парня.

Армия воров

По ходу повествования зритель познакомится с застенчивым Себастианом, который в новых для него обстоятельствах будет вынужден меняться и принимать правила игры, не во всем устраивающие героя. Нелюдимый, одинокий и зажатый, персонаж Швайгхефера сначала обретает собственную субъектность, осознавая, что его знания, умения и навыки делают героя незаменимым участником преступной группировки. Впоследствии характер Себастиана закаляют и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов (чего стоит только побег от Интерпола на угнанном велосипеде), и твердость, сопряженная с упрямством, когда дело касается объекта его романтического интереса.

Вопреки первому впечатлению, «Армия воров» ничуть не романтическая комедия, пусть любовной линии уделяется и много времени, и достаточно пространства фильма. Юмор, в том числе с различными оттенками романтики, — важное звено картины, в целом игнорирующей и реализм, и законы физики. Швайгхефер разбавляет симбиоз роуд-муви и, собственно, ограбления большим количеством подколов, по большей части направленных на разницу европейского и американского. Вероятно, «Армия воров» — в принципе большой двухчасовой стеб не только над фильмами об ограблении, но и над американской культурой.

Серьезно относится не получается ни к одному из героев, за исключением, возможно, самого Себастиана с его драматичной историей. Каждый из членов международной банды выглядит как ходячая пародия: Гвендалин – типичная femme fatale, преисполненная местью; качок Брэд Кейдж, переживший буллинг в школьные годы и выросший, засмотрев до дыр «Воздушную тюрьму» (да, это не настоящие имя и фамилия; не нужно пояснять, в честь кого выбран псевдоним); лишенная родительской теплоты и заботы Корина — закомплексованный из-за внешности гений-хакер, укравший в школьные годы сиквел «Пиратов Карибского моря» с серверов Disney; наконец, водитель Рольф, увлекающийся дрифтом — неприкрытая копия персонажа Тайриза Гибсона из франшизы «Форсаж».

Армия воров

Кажется, что и самим героям смешно от происходящих с ними злоключений. Нередко персонажи шутят, что в следующую секунду они поступят «как в том шпионском боевике». Сам Себастиан, получив приглашение присоединиться к разношерстной команде, отмечает: «Это же как в кино, тут каждый обладает уникальной способностью, и справиться мы можем только вместе». А вот с чем у фильма все-таки проблема, так это с мотивацией героев. В ответ на прямой вопрос Себастиана героине Натали Эммануэль она задвигает пафосную речь, суть которой сводится к «великому свершению» в среде грабителей и преступников — дескать, украсть содержимое этих удивительных сейфов, о которых слагают легенды, дорогого стоит. Однако ближе к концу зритель узнает, что некоторые члены банды ведомы совершенно другими устремлениями, которые никак не бьются с темой «великого деяния».

Взламывая сейфы Вагнера, Себастиан в некотором роде проходит путь трансформации главного героя «Кольца нибелунга», отчасти повторяя его судьбу (примечательно, что перед каждым взломом он включает на телефоне соответствующую названию сейфа оперу). Путем раскрытия этой истории на фоне основного сюжета режиссер встраивает классический романизм поверх пародии и киноограбления — религиозным отсылкам, типичным для Снайдера, Швайгхефер предпочитает культурологические. При некоторых огрехах приквел все-таки получился и динамичным, и увлекательным. «Армия воров» — оголтелый микс романтик-ограблений под музыку Рихарда Вагнера, события которого плавно подводят зрителей к тому, что произошло в «Армии мертвецов». Фильм будет доступен на платформе Netflix с 29 октября.