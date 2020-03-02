Холли остается ночевать, 2020

Когда Одра признается мужу, что однажды у нее был секс с Холли, однокурсницей, с которой они вместе жили в общежитии, их жизнь принимает неожиданный и удивительный поворот. Неожиданный приезд Холли, ее неоспоримое очарование оживили и Ноэла, и Одру, разожгли искру в их отношениях. Для всех троих открылись двери в неизведанное, появилась возможность испытать то, чего они никак не ожидали.