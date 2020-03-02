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Холли остается ночевать Холли остается ночевать
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Holly Slept Over

Холли остается ночевать, 2020

2020 / США
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ноэл и Одра отчаянно стараются зачать ребенка, но, кажется, в отношениях супружеской пары исчезла «искра». Все меняется, когда в гости приезжает соседка Одры по комнате в колледже…

  • Режиссерский дебют Джошуа Фридлендера.
  • Несколько эпизодов снимались в октябре 2017 в Сиракузах.
  •  Главную звезду этого фильма — Натали Эммануэль — зрители помнят как скромную и очаровательную Миссандею, переводчицу и подругу Дейнерис Таргариэн из масштабного проекта HBO «Игра престолов», хакершу Рэмси из «Форсажа 7» и Харриэт из «Бегущего в лабиринте: Испытание огнем».
  • Австралиец Джош Лоусон много снимается, но самой запоминающейся стала его роль в сериале «Обитель лжи» о непростой жизни и работе консалтиноговой фирмы, где все отчаянно врут, если это требуется для дела. Его персонажа зовут Даг Гугенхайм.
  • Бритт Лоуэр играла в телепроектах «Помнить все» (с 2011 по 2014), «Без обязательств» (2016), «Мужчина ищет женщину», «Человек будущего», «Кайф с доставкой».
  • Рон Ливингстон был великолепен в «Офисном пространстве». Также его наверняка не забыли поклонницы фееричного «Секса в большом городе», где он Джек Бергер, очередной кавалер Кэрри Брэдшоу. В этой ленте он и Эринн Хэйес исполнили роли Пита и Марни — уморительной парочки соседей главных героев.

Когда Одра признается мужу, что однажды у нее был секс с Холли, однокурсницей, с которой они вместе жили в общежитии, их жизнь принимает неожиданный и удивительный поворот. Неожиданный приезд Холли, ее неоспоримое очарование оживили и Ноэла, и Одру, разожгли искру в их отношениях. Для всех троих открылись двери в неизведанное, появилась возможность испытать то, чего они никак не ожидали.

5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 2 марта 2020
Премьера в мире 2 марта 2020
Возраст 16+
Режиссер
Джошуа Фридлендер
В ролях
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Эринн Хэйс
Джош Лоусон
Джош Лоусон
Рон Ливингстон
Рон Ливингстон
Бриттни Лоуэр
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Холли остается ночевать 2 постера
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