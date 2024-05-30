В ролях
Alon McKlveen
Receptionist
Forrest Conoly
Security Guard
Brandon Morgan
Commercial Director
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Eric Appel
Сценарист
Дерек Колстад, Tripper Clancy, Christopher Amick, Ben Mekler
Композитор
Лео Биренберг, Zach Robinson
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2024
Премьера онлайн
30 мая 2024
Премьера в мире
30 мая 2024
Производство
Hartbeat Productions
Другие названия
Die Hart: Die Harter, Die Hart 2: Die Harter, Duro de Atuar 2, Hart 2, Muere Hart 2: Doble o nada, Крепкий Харт 2, ダイ・ハート2 ダイ・ハーター, 动作巨星2, 动作明星梦2, 終極哈特2：搏命演出