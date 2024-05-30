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4.3
Киноафиша Фильмы Крепкий Харт 2
4.3

Крепкий Харт 2

, 2024
Die Hart: Die Harter
США / боевик / 18+
4.3

В ролях

Кевин Харт
Кевин Харт
Doug
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Jordan King
Бен Шварц
Бен Шварц
Andre
Джон Сина
Джон Сина
Mr. 206
Melissa Ponzio
Melissa Ponzio
Debra Simon
Пола Пелл
Пола Пелл
Cynthia
Грег Крик
The Swede
Alon McKlveen
Receptionist
Forrest Conoly
Security Guard
Brandon Morgan
Commercial Director
Режиссер Eric Appel
Сценарист Дерек Колстад, Tripper Clancy, Christopher Amick, Ben Mekler
Композитор Лео Биренберг, Zach Robinson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 30 мая 2024
Премьера в мире 30 мая 2024
Производство Hartbeat Productions
Другие названия
Die Hart: Die Harter, Die Hart 2: Die Harter, Duro de Atuar 2, Hart 2, Muere Hart 2: Doble o nada, Крепкий Харт 2, ダイ・ハート2 ダイ・ハーター, 动作巨星2, 动作明星梦2, 終極哈特2：搏命演出

Рейтинг фильма

4.3
Оцените 14 голосов
4.3 IMDb

Отзывы о фильме

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