«Титан»: Рецензия Киноафиши

Через тернии к звездам

В недалеком будущем люди продолжают двигаться по пути самоуничтожения. Уровень населения на планете растет, хотя в Сибирь так никто и не захотел переехать.… И если ничего не предпринять, то окружающая среда и природные ресурсы вскоре закончатся окончательно. Конечно, американцы (про остальные страны в «Титане» не уточняется), выделив на это баснословную сумму, создают программу для отправки первых поселенцев покорять и обустраивать новую планету. Но, т. к. у Титана имеется целый ряд специфических особенностей, ученым приходится собрать группу солдат, готовых ради страны и идеи на все. Им предоставляется военная база, куда привозят «подопытных» и их семьи, и начинается длительный процесс подготовки к их путешествию на Титан. Правда, никаких гарантий нет, и чем закончится этот эксперимент, предположить не может никто.

Трейлер фильма «Титан»

Создатели картины «Титан» будто рассказывают о том, что происходило в таких картинах, как «Пассажиры», «Чужие» и «Пекло» до того, как герои попадали в космос. Получая по триста уколов в неделю, будущие колонисты проходят массу тренировок и находятся под постоянным контролем. Редкие свободные вечера они общаются и проводят время по-семейному. Дебютант Леннарт Рафф снял настоящий литературный аттракцион без массы спецэффектов и множества узнаваемых лиц. Воспользовавшись известностью Сэма Уортингтона («По соображениям совести», «Аватар»), он вернул того в фантастический жанр. Но «Аватар» Джеймса Кэмерона можно в данном случае лишь противопоставить «Титану», который завлекает зрителям иным. Авторы фильма поднимают правильные темы для диалога, такие как забота и любовь к нашей планете, а также говорят о семейных ценностях и том, что человеком нужно оставаться всегда, какая бы ситуация не сложилась.

Кадр из фильма «Титан»

Том Уилкинсон («Бэтмен: Начало», «Рок-н-рольщик») сыграл того самого ученого, который всеми силами старается запустить проект с отправкой переселенцев на Титан. В роли его помощницы появилась в «Титане» модель Агнесс Дейн («Да здравствует Цезарь!», «Битва Титанов»), которая от проекта в проект растет в профессиональном плане. Тейлор Шиллинг («Операция «Арго», «Счастливчик») никак не отойдет от заветов Николаса Спаркса и вновь появляется на экране в образе жены главного героя, бросающей все ради семьи и любимого человека. Она уверена, что ее муж занимается правильным делом и не дает военным превышать свои полномочия. А в роли одного из подопытных «кроликов» появилась Натали Эммануэль, хорошо известная кинопублике по последним фильмам франшизы «Форсаж».

Кадр из фильма «Титан»

Соратник режиссера Леннарта Раффа, оператор Жан-Марчелло Кахл, снявший все его короткие метры, в этот раз показал зрителям проникновенную, личную историю о любви к родным, к своей стране и то, на что человек готов ради этого пойти. Композитор Филь Эйслер, («Империя», «В активном поиске») написал проникновенный саундтрек, расширяющий границы и создающий из довольно-таки недорогого «Титана» событийное кино.

Фильму «Титан» идеально подошел бы какой-нибудь вариант просмотра а-ля 12D, чтобы кинозрителей действительно накрыло реалистичностью происходящего. Как бы такой современный вариант восприятия книг, когда читатели становятся зрителями, которые узнают новую историю с хорошо известной моралью и прочими составляющими. Отличный грим, ускоренную эволюцию и мутацию проще и быстрее демонстрировать именно так. А мелодраматический сюжет вызывает у зрителя сочувствие и эмоциональную привязанность к героям. Это только сначала кажется, что история проста и одномерна, а потом включаются переживания, а мысли о спецэффектах и экшн уходят ровно до финальных титров. А после выхода из кинозала можно обсудить увиденное и попробовать предположить, что же случилось с героями дальше.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Титан»