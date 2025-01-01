Меню
Персоны
Дэвид Лоури
Награды
Награды и номинации Дэвид Лоури
David Lowery
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэвид Лоури
Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз
Номинант
Золотой глаз
Номинант
Сандэнс 2017
Лучшее из следующего!
Номинант
Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2011
Американская фантастика
Номинант
