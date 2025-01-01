Меню
David Lowery
Каннский кинофестиваль 2021 Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз
Номинант
 Золотой глаз
Номинант
Сандэнс 2017 Сандэнс 2017
Лучшее из следующего!
Номинант
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2011 Сандэнс 2011
Американская фантастика
Номинант
