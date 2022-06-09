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Постер фильма Линч / Оз
6.9
Киноафиша Фильмы Линч / Оз
6.9

Линч / Оз

, 2022
Lynch/Oz
США / документальный / 18+
Постер фильма Линч / Оз
6.9

О фильме

Линч / Оз прослеживает влияние культовой работы Виктора Флеминга на работу не менее культового Дэвида Линча.

В ролях

Amy Nicholson
Host (Chapter 1: 'Wind')
Родни Ашер
Родни Ашер
Host (Chapter 2: 'Membranes')
Джон Уотерс
Джон Уотерс
Host (Chapter 3: 'Kindred')
Карин Кусама
Карин Кусама
Host (Chapter 4: 'Multitudes')
Джастин Бенсон
Джастин Бенсон
Host (Chapter 5: 'Judy')
Аарон Мурхед
Аарон Мурхед
Host (Chapter 5: 'Judy')
Дэвид Лоури
Дэвид Лоури
Host (Chapter 6: 'Dig')
Jason Stoval
Lounge Wizard
Дэвид Линч
Дэвид Линч
Self
Джуди Гарленд
Джуди Гарленд
Self
Режиссер Александр О. Филипп
Сценарист Александр О. Филипп
Композитор Aaron Lawrence
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 9 июня 2022
Дата выхода
31 мая 2023 Франция
Сборы в мире $68 979
Производство Exhibit A Pictures
Другие названия
Lynch/Oz, David Lynch ja Ihmemaa Oz, Lynch z krainy Oz, Λιντς/Οζ, Линч/Оз, 린치/오즈, 大衛林區：綠野謎蹤, Линч / Оз

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 4 августа 2026

Отзывы о фильме

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