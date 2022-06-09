Линч / Оз, 2022

Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?

В молоке гренки не утапливаю: заливаю 2 ложками сметаны — внутри хлеб нежный, а снаружи хрустящая корочка

Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает

Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»

Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз

Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»

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Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть

«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»

Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»