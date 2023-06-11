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Линч / Оз
Lynch/Oz
Линч / Оз, 2022
2022 / США
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Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
документальный
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О фильме
Линч / Оз прослеживает влияние культовой работы Виктора Флеминга на работу не менее культового Дэвида Линча.
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7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Александр О. Филипп
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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«Линч / Оз» в кинотеатрах
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