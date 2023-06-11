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Линч / Оз Линч / Оз
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Lynch/Oz

Линч / Оз, 2022

2022 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Линч / Оз прослеживает влияние культовой работы Виктора Флеминга на работу не менее культового Дэвида Линча.
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Александр О. Филипп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Линч / Оз 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:30 от 700 ₽
Полное расписание и билеты
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«Линч / Оз» в кинотеатрах

вс 11
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