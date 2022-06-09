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6.9
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Фильмы
Линч / Оз
6.9
Линч / Оз
, 2022
Lynch/Oz
США / документальный / 18+
О фильме
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6.9
О фильме
Линч / Оз прослеживает влияние культовой работы Виктора Флеминга на работу не менее культового Дэвида Линча.
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В ролях
Amy Nicholson
Host (Chapter 1: 'Wind')
Родни Ашер
Host (Chapter 2: 'Membranes')
Джон Уотерс
Host (Chapter 3: 'Kindred')
Карин Кусама
Host (Chapter 4: 'Multitudes')
Джастин Бенсон
Host (Chapter 5: 'Judy')
Аарон Мурхед
Host (Chapter 5: 'Judy')
Дэвид Лоури
Host (Chapter 6: 'Dig')
Jason Stoval
Lounge Wizard
Дэвид Линч
Self
Джуди Гарленд
Self
Режиссер
Александр О. Филипп
Сценарист
Александр О. Филипп
Композитор
Aaron Lawrence
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 48 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
9 июня 2022
Дата выхода
31 мая 2023
Франция
Сборы в мире
$68 979
Производство
Exhibit A Pictures
Другие названия
Lynch/Oz, David Lynch ja Ihmemaa Oz, Lynch z krainy Oz, Λιντς/Οζ, Линч/Оз, 린치/오즈, 大衛林區：綠野謎蹤, Линч / Оз
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.9
IMDb
Обновлено 4 августа 2026
Отзывы о фильме
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Новости о фильме
20 января 2025 16:18
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