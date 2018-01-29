«История призрака»: Рецензия Киноафиши

Премьера фильма «История призрака» с Кейси Аффлеком и Руни Марой состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Режиссёр Дэвид Лоури, до этого снявший сказку «Пит и его дракон» для Disney, в этот раз не располагал большим бюджетом и создал картину всего лишь за 100 тысяч долларов, что даже по меркам авторского кино крайне небольшие деньги. В итоге фильм собрал в прокате около 1,5 миллионов и получил очень тёплые оценки критиков. Чем же покорила зрителей «История призрака», разбираемся в нашей рецензии.

Кадр из фильма «История призрака»

Супружеская пара живёт в небольшом пригородном доме. Она хочет переехать в город, а он не желает расставаться с этим местом. Однако внезапно он попадает в аварию и умирает. Очнувшись в морге, мужчина встаёт и становится призраком. Теперь ему суждено скрываться под простынёй и стать бездействующим наблюдателем за всеми событиями, которые случатся после его смерти.

Кадр из фильма «История призрака»

«История призрака» – это не тот формат кино, к которому вы привыкли. Этот фильм больше похоже на некую медитацию, в которой на смену действию приходит наблюдение, и не обладает чёткими формой и структурой. Дэвид Лоури дарит ценную возможность обратиться к размышлению, посмотреть на себя со стороны, вспомнить о недолговечности всего сущего и принять её. Два чёрных круга на белой простыне, не прибегая к помощи слов, рассказывают о времени и пространстве, о жизни и смерти, о мужчине и женщине гораздо больше, чем содержательные диалоги и цепь последовательных поступков.

Кадр из фильма «История призрака»

Это не очередная история о полупрозрачном Патрике Суэйзи. Это не «Милые кости», где рассказывается о переходе души из одного измерения в другое, и даже не энциклопедия загробной жизни. Становится ли каждый человек после смерти безликим силуэтом в простыне? Кто стоит за этим превращением? Почему главный герой остался привязан именно к дому, а не последовал за самым дорогим при жизни человеком? Ответы на эти вопросы вы не получите, да и они не имеют никакого значения на пути к пониманию – пониманию того, что жизнь идёт, на смену поколениям приходят другие, человеческое тело превращается в прах, дома разрушаются, а на их месте появляются новые.

Кадр из фильма «История призрака»

Фильм обладает своим особым темпом – медленным и тягучим. При помощи монтажа, за который в ответе сам Дэвид Лоури, на экране оживает само время, которое неподвластно человеческому восприятию, но которое способен уловить тот самый призрак в белой простыне. Тем не менее «История призрака» остаётся в памяти благодаря длительным, порой кажущимся затянутыми, сценам. Таковой является вызвавшая бурное обсуждение пятиминутная сцена поедания пирога героиней Руни Мары, за которой бездвижно наблюдает привидение. Или же общение персонажа Кейси Аффлека с призраком из соседнего дома, который уже не может вспомнить, кого он ждёт. Визуальная поэзия также захватывает пространство в момент, когда подавленная жена слушает написанную супругом музыку.

Кадр из фильма «История призрака»

Чтобы соединиться с бесконечным, человек прибегает к помощи искусства. В такие моменты особенно остро ощущается связь со Вселенной и её незыблемость. Однако единственная содержательная по части слов сцена, представляющая собой монолог неизвестного обитателя того самого дома, разрушает это убеждение. Этот монолог подводит черту под всем, что пытается донести до зрителя Лоури, а сам призрак является олицетворением всего сказанного. Он символизирует навязчивую мысль о том, что всё в итоге исчезнет. Ты не обращаешь на неё внимания, но она всегда здесь, всегда где-то рядом и даёт о себе знать, когда в полной тишине раздаётся грохот упавшего предмета.

Кадр из фильма «История призрака»

«История призрака» – это кино, наиболее близкое по духу к фильмам Терренса Малика, которое побуждает к внутреннему диалогу и не даёт простых ответов на вопросы. И в этом заключается его главное обаяние.

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