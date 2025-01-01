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Киноафиша Сериалы Король и завоеватель

Король и завоеватель ( - …)

King and Conqueror 18+
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

История столкновения, определившего будущее континента на тысячу лет, корни которого уходят в глубь веков и простираются через пару взаимосвязанных семейных династий, борющихся за власть на территории двух стран и бушующего моря. Гарольд Уэссекский и Вильгельм Нормандский - два человека, которым суждено было встретиться в битве при Гастингсе в 1066 году; два союзника, не имевших намерений занять британский трон, но вынужденные в силу обстоятельств и личной одержимости вступить в войну за обладание короной.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау William, Duke of Normandy
Джеймс Нортон
Джеймс Нортон Harold, Earl of Wessex
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.6 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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