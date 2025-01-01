История столкновения, определившего будущее континента на тысячу лет, корни которого уходят в глубь веков и простираются через пару взаимосвязанных семейных династий, борющихся за власть на территории двух стран и бушующего моря. Гарольд Уэссекский и Вильгельм Нормандский - два человека, которым суждено было встретиться в битве при Гастингсе в 1066 году; два союзника, не имевших намерений занять британский трон, но вынужденные в силу обстоятельств и личной одержимости вступить в войну за обладание короной.