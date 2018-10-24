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Атлант
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Atlas

Атлант, 2018

2018 / Германия
7.3 Оцените
12 голосов
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О фильме

Вальтер — 60-летний мужчина, который занимается принудительным выселением. Как бывший атлет, он всё ещё может таскать больше мебели, чем его молодые коллеги; он — самый преданный вышибала в команде по зачистке домов мафиозного Гроне. Вальтер игнорирует физическую боль от постоянных столкновений и драк, ему плевать на горе людей, в чьи дома он буднично вторгается. С возрастом силы начинают покидать Вальтера, но работа — это всё, что осталось в его жизни. Тем временем босс задумал очередную аферу: купить задёшево арендный дом, запугать и принудительно выселить арендаторов и распродать квартиры по отдельности задорого. Однако в последнем доме один из жильцов упорно борется за свои законные права и всё никак не хочет съезжать. Вальтер узнаёт в упрямце брошенного им ещё в детстве сына Яна и пытается вежливо предупредить его, с какими опасными людьми Ян задумал бороться. Не выдавая себя, Вальтер сближается с семьёй Яна и, кажется, наконец незримо вновь обретает близких, но сможет ли он защитить их от реальной мафии? Реалистичные сцены и искренняя игра актёров слетаются в неспешном повествовании у Наврата в глубокую драму простого человека. Приз за лучший сценарий в Эмдене и номинация на Немецкую сценарную премию.

7.3 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 24 октября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Давид Наврат
В ролях
Райнер Бок
Райнер Бок
Альберт Шух
Уве Пройсс
Уве Пройсс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Атлант 1 постер
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