Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Испытание Аулом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогой Томас
Киноафиша Фильмы Дорогой Томас
Lieber Thomas

Дорогой Томас, 2021

2021 / Германия
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Андреас Клайнерт
В ролях
Альбрехт Шух
Альбрехт Шух
Йелла Хаазе
Йелла Хаазе
Йорг Шютауф
Йоэль Басман
Йоэль Басман
Матиас Бундшух
Матиас Бундшух
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Постер фильма Дорогой Томас 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше