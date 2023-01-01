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Дорогой Томас
Lieber Thomas
Дорогой Томас, 2021
2021 / Германия
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Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
биография
драма
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голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2021
Возраст
18+
Режиссер
Андреас Клайнерт
В ролях
Альбрехт Шух
Йелла Хаазе
Йорг Шютауф
Йоэль Басман
Матиас Бундшух
Все актеры и съемочная группа
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голосов
7.1
IMDb
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