Меган Маллалли
Награды
Награды и номинации Меган Маллалли
Megan Mullally
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Меган Маллалли
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
