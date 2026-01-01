Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Кэтрин Тейт
Награды
Награды и номинации Кэтрин Тейт
Catherine Tait
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Награды
Награды и номинации Кэтрин Тейт
BAFTA 2015
Лучшая комедийная актриса
Номинант
BAFTA 2011
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Comedy Programme
Номинант
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Comedy Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Comedy Programme or Series Award
Номинант
Best New Writer
Номинант
Best New Writer
Номинант
Comedy Programme or Series Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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