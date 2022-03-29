«Девушка из Плейнвилля» – это американский драматический мини-сериал на основе реальных событий. Действия разворачиваются в 2014 году в штате Массачусетс. Восемнадцатилетний парень по имени Конрад Рой погибает, задохнувшись ядовитыми газами в собственном автомобиле. В его телефоне и на электронной почте обнаруживаются тысячи сообщений от некой Мишель Картер. Выясняется, что парень долгое время лечился у психиатра из-за навязчивых мыслей о суициде. Однако его подруга, напротив, подговаривала его покончить с собой.