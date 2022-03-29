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Киноафиша Сериалы Девушка из Плейнвилля
Девушка из Плейнвилля (2022 - 2022) The Girl from Plainville
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Девушка из Плейнвилля» – это американский драматический мини-сериал на основе реальных событий. Действия разворачиваются в 2014 году в штате Массачусетс. Восемнадцатилетний парень по имени Конрад Рой погибает, задохнувшись ядовитыми газами в собственном автомобиле. В его телефоне и на электронной почте обнаруживаются тысячи сообщений от некой Мишель Картер. Выясняется, что парень долгое время лечился у психиатра из-за навязчивых мыслей о суициде. Однако его подруга, напротив, подговаривала его покончить с собой.

Девушка из Плейнвилля - трейлер
Девушка из Плейнвилля
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Келли АуКойн
Келли АуКойн
Melissa Ponzio
Ая Кэш
Ая Кэш
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Девушка из Плейнвилля - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Мишель Картер: реальная «девушка из Плейнвилля»
Мишель Картер: реальная «девушка из Плейнвилля»
Стоит ли смотреть «Девушку из Плейнвилля» с Эль Фаннинг?
Стоит ли смотреть «Девушку из Плейнвилля» с Эль Фаннинг?
Эль Фаннинг обвиняют в смерти ее друга в новом трейлере сериала «Девушка из Плейнвилля»
Эль Фаннинг обвиняют в смерти ее друга в новом трейлере сериала «Девушка из Плейнвилля»
Слушать саундтрек сериала Девушка из Плейнвилля
Кадры из сериала
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