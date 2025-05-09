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Киноафиша Фильмы Королева ринга

Королева ринга

Queen of the Ring 18+
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О фильме

Биографический фильм о Милдред Берк — первой спортсменке, заработавшей миллион долларов, и чемпионке по профессиональной борьбе, которая проложила путь в спорте во времена, когда женская борьба была запрещена в большинстве штатов Америки.
Страна США
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 9 мая 2025
Премьера в мире 9 мая 2025
Сборы в мире $657 661
Производство Intrinsic Value Films, SUMERIAN
Другие названия
Queen of the Ring, Королева ринга
Режиссер
Эш Эвилдсен
В ролях
Эмили Бетт Рикардс
Эмили Бетт Рикардс
Джош Лукас
Джош Лукас
Тайлер Пози
Тайлер Пози
Уолтон Гоггинс
Уолтон Гоггинс
Франческа Фишер-Иствуд
Франческа Фишер-Иствуд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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