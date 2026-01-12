Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Последнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел»
1 постер
Пойду 2
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Последнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел»

Последнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел»

One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5
Напомним о выходе в прокат
Пойду 2
Не пойду 0

О фильме

Взгляд изнутри на годы усилий и творчества, вложенные в создание заключительного сезона сериала братьев Даффер, повлиявшего на целое поколение.

Страна США
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 12 января 2026
Премьера в мире 12 января 2026
Производство Makemake, MakeMake Production
Другие названия
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5, A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5, Egy utolsó kaland: Így készült a Stranger Things 5. évada, Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5, Et siste eventyr: Bak kulissene til Stranger Things 5, Ett sista äventyr: Inspelningen av Stranger Things 5, La dernière aventure: Le making-of de Stranger Things 5, Ostatnia przygoda: Jak powstawało 'Stranger Things 5', Poslední dobrodružství: Jak vznikaly Stranger Things 5, Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5, Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром, Последнее приключение: Создание Очень странных дел 5, 最後的冒險：怪奇物語第5季 製作特輯
Режиссер
Мартина Радван
В ролях
Олив Элиз Аберкромби
Олив Элиз Аберкромби
Алекс Бро
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
Кара Буоно
Кара Буоно
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Джейми Кэмпбелл Бауэр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше