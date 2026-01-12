КиноафишаФильмыПоследнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел»
Последнее приключение: за кадром 5 сезона «Очень странных дел»
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5
Напомним о выходе в прокат
Пойду2
Не пойду0
О фильме
Взгляд изнутри на годы усилий и творчества, вложенные в создание заключительного сезона сериала братьев Даффер, повлиявшего на целое поколение.
СтранаСША
Продолжительность2 часа 2 минуты
Год выпуска2026
Премьера онлайн12 января 2026
Премьера в мире12 января 2026
ПроизводствоMakemake, MakeMake Production
Другие названия
One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5, A Última Aventura: Nos Bastidores de Stranger Things 5, Egy utolsó kaland: Így készült a Stranger Things 5. évada, Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5, Et siste eventyr: Bak kulissene til Stranger Things 5, Ett sista äventyr: Inspelningen av Stranger Things 5, La dernière aventure: Le making-of de Stranger Things 5, Ostatnia przygoda: Jak powstawało 'Stranger Things 5', Poslední dobrodružství: Jak vznikaly Stranger Things 5, Un'ultima avventura: Stranger Things 5: dietro le quinte, Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5, Остання пригода. Дивні дива 5: За кадром, Последнее приключение: Создание Очень странных дел 5, 最後的冒險：怪奇物語第5季 製作特輯