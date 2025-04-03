Эпоха Григоровича: как хореограф из России изменил мировой балет

Как начинался путь Юрия Григоровича в мир балета

В Биографии Юрия Григоровича два важных города — Москва и Санкт-Петербург.

Родился Григорович в Ленинграде зимой 1927. Его родители — Николай и Клавдия — любили балет и театр. Его мама когда-то служила в театре, но оставила мечту стать балериной ради семьи. Однако ее брат Григорий (трагически погиб в возрасте тридцати лет) был артистом Императорского Мариинского театра. С юных лет Юрий часто бывал в зрительном зале и с восхищением наблюдал за магией танца.

Когда мальчику было восемь, его отдали в хореографическое училище. Там он впитывал знания и овладевал искусством танца. После окончания обучения он стоял в рядах элиты отечественного балета и пополнил труппу артистом Театра оперы и балета имени Кирова (ныне — Мариинский).

Он отдал 18 лет сцене, совершенствуя мастерство, формируя собственное восприятие танца.

Однако Юрию никогда не было достаточно быть только артистом. Кажется, он всегда экспериментировал с хореографией, пробовал силы в оформлении танцевальных номеров для оперных и драматических театров. Первый спектакль («Аистенок») он создал сразу же год после окончания училища на сцене Дома культуры — ему было чуть больше двадцати.

Путь Юрия Григоровича к славе хореографа

Первый значимый шаг в качестве хореографа состоялся в Кировском театре — там ему доверили постановку танцев в опере «Садко».

Юрий Григорович вел себя с произведением так, что это возмущало приверженцев классики — его осуждали за то, что он менял местами партии, что-то исключал вообще, выбирал на роли артистов так, как никто бы не сделал. Эксперимент молодого выскочки удался, о неклассическом хореографе стали шептаться за кулисами всех театров, пока не поняли, что в балете начинается эпоха реформ и не не заговорили о Григоровиче во весь голос.

Переломным моментом в его карьере случился в конце пятидесятых годов прошлого века, когда он стал хореографом постановки «Каменный цветок», а несколько лет спустя поставил балет «Легенда о любви». Постановки с успехом прошли в Петербурге и отправились на гастроли в Москву.

Публика двух столиц была поражена новаторским подходом, яркой пластикой и глубиной образов. Григоровича окончательно признали, как реформатора балетного искусства.

Золотое время Большого театра: тридцать лет с Григоровичем

После успеха в Большом театре Юрий Григорович возглавил его балетную труппу. Под руководством хореографа театр расцвел: совершенствование классического наследия сочеталось с созданием новых постановок, раскрывающих невероятный потенциал советского балета.

За три десятилетия театр стал признанным мировым лидером, отправившись в сотню международных гастролей и завоевав всеобщее признание.

Постановка «Щелкунчик» на музыку Чайковского стала первой оригинальной работой Юрия Григоровича, ознаменовавшей собой его творческое кредо. Если ранние балетные эксперименты хореографа воспринимались как детские сказки, то в «Щелкунчике» он стремился к глубине, насыщая постановку глубоким смыслом, превращая ее в символическое повествование о борьбе реальности и мечты.

«Спартак» на музыку Арама Хачатуряна — легендарное произведение, покорившее сцены мировых театров.

Кадр из фильма-балета «Спартак», режиссер – Вадим Дербенев, хореограф – Юрий Григорович, «Мосфильм» 1975. Источник: Legion-Media

В редакции Григоровича этот балет стал сенсацией: мужчины перетанцевали женщин. Григорович пошел на смелый эксперимент, распределяя роли вопреки типажам, что сделало спектакль революционным.

Получив Ленинскую премию за эту постановку, Григорович окончательно утвердился в мировой культуре, как гениальный балетмейстер.

Чем балет Юрия Григоровича отличался от всего остального

Подход Григоровича не нравился всем, кто не был готов к переменам. Однако в момент становления хореографа балет стал утрачивать свою магию, все меньше зрителей стремились в театр. Было очевидно, что необходимо искать новые точки соприкосновения со зрителями.

Его хореография не для слабых и духом, и физически — ведущие партии требуют не только артистизма, но и выносливости. В его балетах было мало диалогов и огромная концентрация танцев, которые поражали зрителей энергией.

Каждый спектакль доводился до предела возможностей. Репетиции часто длились до поздней ночи. Артисты Григоровича практически не болели — не могли себе позволить. Запасных составов хореограф не формировал.

Сам Григорович понимает и не отрицает своей жесткости, но считает дисциплину неотъемлемой частью искусства.

Однако артисты его труппы мастера всегда уважали, даже если в чем-то боялись. Благодаря непоколебимому хореографу отечественный балет вышел на новый уровень, а имена танцоров стали известны во всем мире.

Уход Григоровича из Большого театра: Краснодарская балетная сцена

В разгар своей творческой деятельности Григорович принял судьбоносное для театра решение — отправил на пенсию артистов, которых уже знали и любили. В их числе была Майя Плисецкая, Михаил Лавровский, Марис Лиепа и другие танцоры, которые отдали сцене многие годы. Ушла со сцены и жена Юрия Григоровича — Наталья Бессмертнова. В немногочисленных интервью она говорила, что принимает и понимает решение мужа.

Однако другими артистами, даже теми, кто не служил в Большом театре, зрителями и разными деятелями культуры этот ход был принят, мягко говоря, неоднозначно. Но Юрий Николаевич был неприклонен и уверен, что его балету нужны молодые артисты.

В 1995 году он сам ушел из театра — написал заявление “по собственному”. Однако все были уверены, что Григорович уходит из театра из-за назначения нового руководителя.

Однако великий хореограф не бросил сцену, а отправился в большой творческий поиск. Свободного художника приглашали ведущие театрами Европы и Азии, он ставил балеты в Стокгольме, Риме Копенгагене, Праге, Сеуле и множестве других городов.

В 1996 Григорович фактически создал с нуля балет в Краснодаре. О труппе с юга России писали даже в таблоидах Америки, ставя артистов в один ряд с лучшими коллективами из Москвы и Петербурга.

Григорович возглавил Краснодарский театр балета, который теперь носит имя мастера.

С первых лет существования театр представил зрителю произведения, ставшие неотъемлемой частью балетного наследия. Юрий Николаевич воссоздал на сцене Краснодарского театра свои лучшие постановки. Зрители и критики отмечали, что в исполнении молодой труппы спектакли смотрятся ничуть не хуже, чем в столице.

В афише Краснодарского театра появился «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот» и другие всемирно известные постановки маэстро, которые мечтает иметь в своем репертуаре любой театр оперы и балета.

Краснодарский театр балета под руководством Григоровича не только продолжил традиции великого искусства, но и стал творческой лабораторией, переосмысляющей бессмертные произведения и дарящей им новую жизнь.

В 2008 году в жизни Юрия Николаевича произошла трагедия — ушла из жизни его любимая жена. Забыться помогала работа. Григорович вернулся в Большой театр.

Однако он не бросил свой театр в Краснодаре и, не смотря на новое назначение в Москве, остался художественным руководителем труппы.

Жизнь Юрия Григоровича сегодня

Постановки созданные Юрием Николаевичем спустя десятилетия не устаревают и продолжают собирать аншлаги.

Много лет он возглавляет жюри международных балетных конкурсов в России, Японии, Швейцарии и других странах. С 1992 года Григорович является президентом программы «Benois de la danse», учрежденной под эгидой ЮНЕСКО, призванной отмечать лучшие достижения в балетном искусстве.

Имя Юрия Григоровича золотыми буквами вписано в историю мирового балета. Его стиль, сочетающий мощь, драматизм, новаторство и уважение к традициям, стал эталоном, определившим развитие балетного искусства на десятилетия вперед.

В 2023 году театральный мир России взбудоражила новость: Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) представил публике культовый балет «Щелкунчик» от Григоровича. Он крайне редко разрешал ставить свои работы вне стен родного Большого театра.

Премьера в Сибири стала не просто еще одним представлением классики, а настоящим культурным явлением — редким даром зрителям.

В январе 2025 Юрию Григоровичу исполнилось 98 лет.