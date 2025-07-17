Майя Плисецкая: лебедь за железным занавесом

От порхания по сцене Большого до “клетки” — запрета на выезд из страны. Биография Майи Плисецкой написана не только на белых страницах. В 2025 году столетний юбилей со дня рождения балерины. Какой путь ей пришлось пройти до мирового признания? И почему на неё равняются до сих пор?

Балет был для Майи Плисецкой не только искусством и, уж тем более, не просто работой. Движение было её возможностью донести мысли и чувства. Её движения вызывали чистые эмоции и были способны вызвать слёзы даже самого чёрствого зрителя.

Биография семьи Плисецкой: гонения, балетная династия и первый танец Майи

Майя появилась на свет в Столице в конце ноября 1925. С детства она слушала диалоги родителей об искусстве и политике. Отец Майи — Михаил — служил в дипломатическом корпусе, а мать — Рахиль — одна из первых выпускниц ВГИКа, звезда немого кино.

Девичья фамилией матери Майи — Мессерер. Прославили фамилию Асаф (дядя Майи) и Суламифь (тётя Майи) — когда девочка была ещё ребёнком её родственники покоряли балетный мир, ездили на гастроли по всей Земле. В пять лет будущая звезда балета увидела танец своими глазами в театре. Наверное, тогда она ещё и не задумывалась, что когда-то на месте прекрасных артисток в пачке будет она сама.

Майе исполнилось семь — её семья переехала на арктический Шпицберген, где отец был назначен представителем Советского Союза и начальником угледобывающей компании. Там состоялось сценическое крещение девочки — она исполнила небольшую роль в опере «Русалка». Танец уже был её мечтой! Когда семья возвратилась в Россию, Майю приняли в Московское хореографическое училище. Мастерство она постигала под чутким взглядом артистки Большого театра — Евгении Долинской — у которой был необычный подход к обучению: она ставила маленькие этюды, давая пространство для раскрытия пластической выразительности. В классе Майя провела около года — отцу снова отправлял в Арктику и семья переехала. Окончательно они вернулись в москву в 1935. Тогда Майя попала к новой наставнице — к звезде Мариинки Елизавете Гердт, ставшей её духовным и профессиональным наставником на долгие годы.

Когда Майе было двенадцать — её мир перевернулся. Отца — репрессировали и расстреляли. Рахиль ещё долгие годы верила, что Михаил жив. Эта надежда согревала её в ней даже после ареста. В семье Плисецких на тот момент было трое детей — Майя была старшей, Александр — средним, Азарий в тот момент был ещё грудничком. С младенцем на руках Рахиль отправили в Казахстан, в трудовой лагерь жён изменников родины. Старших детей хотели отправить в детские дома, но родственникам с громкой и известной фамилией Мессерер не без труда, но удалось оставить их у себя. Заботу о судьбе Майи взяла на себя любящая тётя Суламифь. Она же заботилась и о судьбе её танца.

Первый лебедь: Майя Плисецкая впервые исполняет свой знаменитый танец

В конце 1939, несмотря на жёсткие ограничения, Майе разрешили отправиться в Чимкент, куда была выслана её мать. Рахиль преподавала танцы местным детям (знаменитые родственники смогли договориться и смягчить наказание с трудового лагеря на поселение, так как у неё был маленький ребёнок). Приехавшая Майя выступила на концерте и впервые исполнила сольный номер «Умирающий лебедь» — образ, который позже станет для неё почти сакральным. Девочке было четырнадцать. Спустя пару лет, на выпускном в училище, юная балерина танцевала «Экспромт» Чайковского. В зале — среди немногочисленных зрителей — была и её освобождённая мать. Следующим утром, как будто в контрапункт к личному счастью, началась война.

Семью эвакуировали в Свердловск (Екатеринбург). Казавшийся близким балетный успех оказался под угрозой: педагогов рядом не было, театральная сцена — недоступна. На помощь снова пришла тётя Суламифь. Прибыв в город она задумала постановку «Лебединого озера». И вновь Майя — хрупкая, но сильная — стала на сцене Умирающим лебедем. Вскоре этот образ станет частью её идентичности.

Майя Плисецкая исполняет умирающего лебедя, источник: Legion-Media

Майя Плисецкая на сцене Большого театра

Больше четырёх десятилетий имя Майи Плисецкой оставалось связанным с Большим театром.

Кадр из фильма-балета «Лебединое озеро». Режиссер Зоя Тулубьева. ЦСДФ. 1957 г. СССР. На снимке: Майя Плисецкая, Николай Фадеечев, источник: Legion-Media

Впервые на сцену этого храма искусства она взошла ещё в годы войны — семья вновь приехала в столицу в 42-ом. Во время выпускных экзаменов Майя исполнила образ Повелительницы дриад из «Дон Кихота». Она была столь гармонична, что получила заветное приглашение в состав труппы Большого. Однако она не стала звездой сразу: Плисецкая начинала скромно — как рядовая танцовщица кордебалета, получающая мизерное жалованье. Однако со временем в ней разглядели артистку, чья пластика соединяет лёгкость с внутренним накалом. Ей доверяли эпизодические, но выразительные партии: фей, пастушек, а затем за нею закрепились и главные роли: Джульетта, загадочная Царь-девица.

Кадр из фильма - балета «Конёк-Горбунок». Композитор Р. К. Щедрин, авторы сценария балетмейстер В. И. Вайнонен и драматург П. Г. Маляревский. Большой театр. 1960 г. СССР. На снимке: Майя Плисецкая, источник: Legion-Media

В своих мемуарах Майя Плисецкая рассказывала о вечере в декабре 1949. Её пригласили выступить в Кремле, на празднике, посвящённом дню рождения Сталина.

Ограничения без границ: слежка, цензура и хореографические прорывы

Несмотря на признание, внутри страны Плисецкая продолжала оставаться фигуранткой ведомственных недоверий. Её оклад оставался неизменно низким, а заграничные поездки — хоть и случались — происходили под бдительным оком спецслужб. В середине 50-х артистка попала в список «невыездных»: она не смогла поехать в большие гастроли во Францию, Швейцарию, Китай и другие страны.

Плисецкая пыталась прорваться через стену молчания бюрократии: писала, телеграфировала, звонила — и всё впустую. Спустя годы неудачных попыток она решила пустить энергию в другое русло.

Когда почти вся труппа уехала в Англию без неё, Плисецкая решила творить: она берётся за постановку «Лебединого озера», впервые выступая в двойной роли — хореографа и балетмейстера. Премьера собрала аншлаг. Среди зрителей — политическая элита.

В апреле 59-го ей разрешили выехать: Майя присоединилась к зарубежным гастролям труппы в США. В Нью-Йорке её встречали как звезду мирового масштаба.

Кармен, Каренина и Чайка: Плисецкая разрешает себе эксперименты в искусстве

В 67-ом постановщик из кубы Альберто Алонсо создал в Большом «Кармен-сюиту». Майя предстала в образе не похожем на “мягкий и покладистый” классический канон: она была нервной и экспрессивной. Публика приняла эту перемену холодно и недоверчиво. Майя — поняла, что можно иначе.

Через несколько лет она явила миру свое (в том числе и режиссёрское) видение «Анны Карениной», а после — чеховской «Чайки». Танец стал для неё не формой, а способом интерпретации литературного подтекста, внутреннего монолога.

80-е — годы странствий. Плисецкая много гастролирует: ей аплодирует Франция, Испания, Греция. В 1983 она возглавила Римский оперный театр. Плисецкая не просто занимала должность — она формировала репертуар, определяла эстетику и лично ставила спектакли. Там, уже со своей труппой, она поставила «Раймонду» и «Щелкунчика». За эти работы ей вручили множество наград, о которых многие итальянские артисты могли только мечтать.

На рубеже 80-х — 90-х она возглавляла Национальный балет Испании, где также с полной отдачей руководила множеством процессов на сцене и в закулисье. В Японии, уже в 2000-х, её хореографическое чутьё вновь обрело сценическое выражение: она поставила танец для мюзикла «Аида», где восточный лаконизм соединился с европейской экспрессией. Для страны восходящего солнца Майя была яркой звездой.

Майя проложила культурный мост между русской школой и западноевропейской традицией.

Период странствий: за границей границ

На закате 80-х обозначился перелом: в Большом начались волнения в коллективе, многие артисты не разделяли взглядов нового состава руководителей. Майя — ушла. Из театра, но не со сцены. Она отправилась по разным городам и странам, пробовала новое и всюду влюбляла в себя зрителей. Она танцевала! И не сходила с подмостков. Даже в свой 70-й День рождения, она исполнила специально для неё созданный этюд «Аве Майя».

После распада Советского Союза Плисецкая покинула страну, но часто возвращалась — уже в Россию.

Гала-концерт «Ave Майя» в честь 85-й годовщины балерины Майи Плисецкой. На снимке: Андрис Лиепа, Майя Плисецкая, Николай Цискаридзе, Илзе Лиепа, источник: Legion-Media

На закате дней (Майя Плисецкая ушла из жизни в 2015, ей было 89) балерина не выходила на сцену, но не отдалялась от неё: делилась секретами своего балета с теми, кто только начинал свой путь на пуантах.

Личная жизнь Майи Плисецкой: Щедрин, странствия и огонь, не угасший вопреки всему

В её жизни было два брака. Первым избранником балерины стал её коллега — артист балета Марис Лиепа. Он был моложе Майи на одиннадцать лет, их отношения были яркими, но недолгими.

Второй брак — с композитором Родионом Щедриным — стал внутренним стержнем, на котором держалась не только она, но и значительная часть её творческого пути. Их встреча произошла в 1955 году на вечере у Лили Брик (которая была поклонницей балерины, старалась не пропускать ни одного спекаткля), но первое настоящее сближение случилось позднее — после спектакля «Спартак», который Щедрин увидел в Большом театре. Тогда он начал навещать её на репетициях, наблюдать и однажды предложил прогуляться по московским улицам. Годы их семейной жизни были омрачены запретами для балерины. Поддержка мужа стала для Майи не просто эмоциональной опорой, но и возможностью выжить в творческом смысле. Именно ей композитор посвятит ключевые работы из своего творчества. Он же помогал ей создавать постановки — «Анну Каренину», «Чайку» и другие спектакли они создавали вместе.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая, источник: Legion-Media

Детей у Майи Плисецкой не было. Это было ее принципиальным решением. Для неё было важно оставаться в балете. Она не видела возможности совмещать сцену и материнство.

Особенности характера Майи Плисецкой и её маленькие слабости

Майя и сама говорила о том, что характер у неё сложный. Она всегда и во всём стремилась к независимости. Её природа требовала свободы. Она не позволяла себе опускать руки и не давала себе права на хрупкость. Она болезненно реагировала на фальшь — будь то в сфере искусства или в повседневных проявлениях. Плисецкая никогда не искала лёгких ролей. Её привлекали те персонажи, в которых требовалось больше, чем танец — требовалось внутреннее горение, актёрская исповедальность. Подстраиваться, льстить, шлифовать высказывания — всё это было ей чуждо. Прямота — как стиль речи. Она говорила то, что думала, — даже если от этого ей самой становилось тяжелее. Проявлялось это и в её танце.

Кроме балета у Майи была ещё одна большая страсть. Практически всё, что она зарабатывала, балерина без колебаний тратила на одежду. Она была одной из любимых клиенток фарцовщиков. Для неё была очень важна красивая обёртка. Получив возможность выезжать из страны любимыми местами для прогулок были модные бутики. Среди дизайнеров особое для неё место занимал французский модельер Пьер Карден. Он создавал для неё костюмы, в которых хореография становилась продолжением ткани. Они были знакомы и восхищались творчеством друг друга.

Ещё одним — и довольно необычным — увлечением балерины был футбол. Это было у них семейное. Вместе с мужем они ходили на стадион, смотрели игры по телевизору и следили за результатами соревнований.

На протяжении десятилетий имя Майи Плисецкой с неизменной силой звучало на самых разных языках — от итальянского до японского, от французского до испанского. В свои 68, несмотря на возраст и постоянные боли в суставах, она надела пуанты — чтобы отпраздновать полувековой юбилей творческого пути. Она доказала: годы в паспорте — категория, не применимая к подлинному искусству.

Майя не просто танцевала на главных сценах мира — от Парижа до Нью-Йорка —, но и олицетворяла собой культурную синтезу эпох. Её танец — это лишь одна из граней. Другая — визуальный образ, столь же выразительный, сколь и утончённый. Она вдохновляла модельеров, ей, одновременно хрупкой и дерзкой, хотели подражать (и подражали) все женщины эпохи.

Осенью 2025 мир будет праздновать 100-лет со Дня рождения Майи Плисецкой. Танцовщицы, которая стала мифом и легендой ещё при жизни. Балерины, чья сила таланта заставила мир аплодировать стоя. Женщины, которая с удовольствием смотрела футбол и пила хорошее пиво. Она была разной, и потому — настоящей.