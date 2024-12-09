Большой театр — он горел три раза, и всё равно выжил

Большой театр — один из символов Москвы. Это здание, которое все знают по сторублёвой купюре, стоит на втором месте у туристов после Красной площади. Здесь играли главные артисты своего времени, здесь во многом сформировался один из главных российских брендов — балет. Старейший репертуар Большого театра состоит из спектаклей, на которые не достать билеты, настолько они популярны. И в разные периоды нашей страны он всегда был важной культурной точкой на карте города. Сегодня расскажем историю Большого театра в Москве кратко и ёмко.

История создания Большого театра

Величественные стены Большого театра видели немало событий: великие триумфы, пожары, революции и эпохальные премьеры. Но родился большой театр в Москве, в 1776 году, когда Екатерина II поручила князю Петру Урусову заниматься театральными представлениями. Вместе с предпринимателем Майклом Меддоксом он открыл Петровский театр, ставший предшественником современного Большого. Первое здание театра открылось в 1780 году, но ему не суждено было жить долго. Оно сгорело в пожаре 1805 года. После этого история создания Большого театра в Москве превратилась в череду строительств и восстановлений. Архитектор Карл Росси построил своё здание на Арбатской площади, оно было максимально современным, отличалось невероятной акустикой и просторным залом. Возможно, оно дожило бы и до нас, если бы не наполеоновские войны. Здание России сгорело в пожаре 1812 года.

Следующим архитектором стал Осип Бове. Он реконструировал полуразрушенное здание театра Меддокса, от которого остался только фундамент. В его проекте театр принял вид, который мы знаем сегодня. Он должен был стать храмом искусств, который бы славил победу Российской империи над Наполеоном. Бове построил Большой лицом на Петровскую площадь, которая сегодня называется Театральной. Он специально развернул главный вход и знаменитого Аполлона на колеснице лицом к площади.

Открытие было грандиозным. Очевидцы писали, что одним видом Большой театр внушал трепет и внутреннее торжество. Однако и это здание ждала катастрофа. В 1853 году Москву охватил пожар, который не прекращался несколько дней, в нём погибло и здание Осипа Бове. Тендер на его восстановление выиграл Альберт Кавос. Он бережно восстановил здание своего предшественника, из явных изменений, статуя Аполлона стала бронзовой, а не алебастровой, как ранее. Кавос превратил театр в акустическое и архитектурное совершенство. Его работы сделали зал известным как один из лучших по звучанию в мире.

В таком виде театр дошёл до наших дней. История Большого театра по годам демонстрирует, насколько важен был театр для каждого поколения. Даже в Советское время, когда велись разговоры о полном закрытии театра, главные государственные личности — Сталин, Луначарский, Калинин — выступали за сохранение за Большим его культурной роли.

Репертуар Большого театра в разные эпохи

С первых дней существования театра его программы отличались разнообразием. В XIX веке доминировали итальянские оперы и балеты, но постепенно репертуар Большого театра пополнился произведениями русских композиторов. На сцене впервые прозвучали шедевры Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина и Глинки. Такие постановки, как «Лебединое озеро» и «Евгений Онегин», стали визитной карточкой русского искусства.

Советский период внёс свои коррективы. Старый репертуар был пересмотрен, а новые спектакли обретали черты «большого стиля», который должен был показать силу коммунистической власти: масштабность, историческая достоверность и зрелищность. Тогда же началась история знаменитого «Щелкунчика», он находится в репертуаре Большого с 1966 года.

Сегодня репертуар Большого театра в Москве включает как классические шедевры, так и современные премьеры. Хотя многие ценят его как раз за исторические постановки, которые дают возможность прикоснуться к искусству прошлого. Хотя репертуар Большого театра в 2024-2025 году полон и свежих премьер — «Руслан и Людмила», «Риголетто», «Хованщина». Они станут настоящим праздником для ценителей искусства.

Балет Большого театра

Про него стоит сказать отдельно. Его история началась с постановок классических пьес, но именно XX век стал эпохой возрождения. Такие спектакли, как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», являются жемчужинами коллекции. Старейший балет в репертуаре Большого театра — это «Лебединое озеро», которое впервые поставили ещё в 1877 году! Представьте, этот спектакль пережил даже СССР, и вы сегодня можете его посмотреть.

Другой яркий спектакль — «Ромео и Джульетта». Его премьера прошла в 1938 году, несколько поколений артистов прошло через эти мизансцены, каждое вносило что-то новое в эту историю.

Балетные артисты Большого театра занимают особое место среди коллег. Они сразу попадают во внимание западных антрепренеров, поэтому часто они выходят и на крупнейших европейских сценах. Для них это возможность не только перенимать опыт коллег, но и знакомить европейскую публику с российской школой.

Труппа Большого театра в Москве. Артисты и певцы

Известные актёры Большого театра сегодня известны даже за пределами России. Среди них — легендарный Фёдор Шаляпин, величайший тенор, с которым связывают расцвет русской оперы. Гениальная Майя Плисецкая. Марис Лиепа, чьи выступления в балете «Дон Кихот» стали эталоном мужского танца.

Большую славу театру принесли и выдающиеся оперные певцы. Антонина Нежданова, Иван Козловский, Елена Образцова, Тамара Синявская — их имена навсегда вписаны в историю музыкального искусства. Современные оперные артисты, такие как Анна Нетребко, продолжают прославлять русскую школу вокала на мировой сцене. Сегодня балетная труппа Большого театра в том числе включает таких ярких артистов, как Елизавета Кокорева и Игорь Цвирко, чьи выступления поражают пластикой и экспрессией. А ранее в неё входил великий Николай Цискаридзе, который сегодня возглавляет Вагановское училище.

Награды и признание Большого театра

Большой театр является лауреатом многочисленных международных премий и наград. Его постановки регулярно получают высшие театральные награды, такие как «Золотая маска», «Бенуа де ла Данс», а также специальные премии ЮНЕСКО за вклад в сохранение культурного наследия. Большой театр также был удостоен ордена Ленина и Государственной премии СССР за выдающиеся заслуги в области искусства.

Заключение

История Большого театра рассказывает о великих свершениях, культурных открытиях и преодолении трудностей. Каким бы сложным ни было время, как бы сама природа ни пыталась уничтожить его, Большой театр неизменно возрождался из пепла. И каждый раз он открывал свои двери зрителям. Каждый раз он открывал новых гениев и новые премьеры, которые сегодня проходят в учебниках. Большой театр — одно из главных достижений нашей страны, поэтому обязательно стоит воспользоваться возможностью сходить на его постановки. Многие люди покупают билет на самолёт, только чтобы оказаться в величественных залах Большого театра.