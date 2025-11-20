Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

20 ноября 2025 21:22
Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Последняя из великого рода.

Сегодня весь мир вспоминает гений Майи Плисецкой — балерины, перевернувшей представление о классическом танце. Но в тени этой невероятной женщины всегда находилась другая девочка, названная дочь танцовщицы, у которой своих детей не было.

Речь о племяннице Анне, которую сама Майя Михайловна считала своей духовной дочерью. Девочка, которой в 80-е завидовал весь Советский Союз, сыгравшая Джейн Бэнкс в «Мэри Поппинс, до свидания!», навсегда осталась актрисой одной роли, предпочтя мировой славе уединенную жизнь и служение искусству.

Звездный час в 13 лет

Анна Плисецкая родилась в семье, где искусство было главной профессией. Ее мать, Марианна Седова, была артисткой Большого театра, отец, Александр Плисецкий — балетмейстером. Сама Майя Плисецкая, не имевшая собственных детей, стала для девочки ориентиром и опорой. Именно в этой атмосфере высочайших требований и ожиданий росла Анна.

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Ее звездный час наступил в 1984 году. В 13 лет она получила роль Джейн Бэнкс в культовом фильме Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!». Юная, умная, с отличным английским — она стала идеалом советской девочки из хорошей семьи.

После премьеры на Анну обрушилась всесоюзная слава. Казалось, перед ней открыты все дороги — кинематограф, сцена, мировое признание. Многие ждали, что именно она подхватит знаменитую фамилию и пронесет ее через новые художественные вершины.

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

У славы есть двойное дно

Однако бремя фамилии «Плисецкая» стало для Анны тяжким грузом. От нее ждали успехов в кино и немыслимых высот. После оглушительного успеха «Мэри Поппинс» она больше не снялась в кино. Вместо этого Анна, следуя семейной традиции, поступила в Академию балета имени Вагановой в Ленинграде и стала солисткой Мариинского театра.

Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Ее карьера сложилась более чем достойно: гастроли по миру, работа с великими хореографами, включая Мориса Бежара. Позже она получила режиссерское образование и даже создала уникальный джазовый спектакль с пианистом Даниилом Крамером. Но все равно оставалась в тени семьи.

Любое ее достижение неизменно сравнивали с подвигом Майи Михайловны, и это сравнение, по умолчанию, было не в ее пользу. В отличие от своей великой тети, чья жизнь была постоянной борьбой и ярким публичным служением, Анна выбрала иной путь.

После 2010 года она сознательно отошла от активной публичной жизни. Ее редкие появления в медиа лишь подчеркивают этот выбор. В 2018 году в одном из интервью она с пронзительной искренностью призналась: «Мне трудно представить, как я просто выйду на улицу и кого-то полюблю». Сегодня девушка так же одинока, как и ее тетя, семьи у нее нет, а встретив на улице, вы ее вряд ли узнаете.

Прекрасная няня и так себе мать: почему у советской Мэри Поппинс не сложились отношения с собственными детьми. Секреты красоты и здоровья Плисецкой: балерина обходилась без строгих диет и пластики.

Фото: Legion-media, кадр из фильма «Мэри Поппинс» (1983)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма» Читать дальше 8 декабря 2025
Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Из-за «17 мгновений весны» в СССР запретили мультфильм, который в России стал культовым: режиссер был на грани инфаркта Читать дальше 9 декабря 2025
Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Как дети малые: Спилберг не снимет Аффлека в своих фильмах ни за какие деньги – причина очень смешная (и немного кринжовая) Читать дальше 9 декабря 2025
Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Самый страшный советский фильм сняли, чтобы избежать «Холодной войны»: американцы приняли за сказку, немцы стыдливо засмотрели до дыр Читать дальше 9 декабря 2025
Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Покорили СССР в 15 лет и пропали: что стало с «Неуловимыми мстителями» спустя полвека — один стал бизнесменом, другая ушла в цирк, а судьба Даньки давно оборвалась Читать дальше 8 декабря 2025
«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела «Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела Читать дальше 8 декабря 2025
«Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) «Горбатая лошадь» как символ 2026-го: угадать 5 советских картин по иностранным названиям смогут только киноманы (тест) Читать дальше 11 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше