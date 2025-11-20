Названная дочь Плисецкой и звезда одной роли: этой актрисе в СССР завидовали школьники, а теперь не узнают даже столкнувшись лбами

Сегодня весь мир вспоминает гений Майи Плисецкой — балерины, перевернувшей представление о классическом танце. Но в тени этой невероятной женщины всегда находилась другая девочка, названная дочь танцовщицы, у которой своих детей не было.

Речь о племяннице Анне, которую сама Майя Михайловна считала своей духовной дочерью. Девочка, которой в 80-е завидовал весь Советский Союз, сыгравшая Джейн Бэнкс в «Мэри Поппинс, до свидания!», навсегда осталась актрисой одной роли, предпочтя мировой славе уединенную жизнь и служение искусству.

Звездный час в 13 лет

Анна Плисецкая родилась в семье, где искусство было главной профессией. Ее мать, Марианна Седова, была артисткой Большого театра, отец, Александр Плисецкий — балетмейстером. Сама Майя Плисецкая, не имевшая собственных детей, стала для девочки ориентиром и опорой. Именно в этой атмосфере высочайших требований и ожиданий росла Анна.

Ее звездный час наступил в 1984 году. В 13 лет она получила роль Джейн Бэнкс в культовом фильме Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс, до свидания!». Юная, умная, с отличным английским — она стала идеалом советской девочки из хорошей семьи.

После премьеры на Анну обрушилась всесоюзная слава. Казалось, перед ней открыты все дороги — кинематограф, сцена, мировое признание. Многие ждали, что именно она подхватит знаменитую фамилию и пронесет ее через новые художественные вершины.

У славы есть двойное дно

Однако бремя фамилии «Плисецкая» стало для Анны тяжким грузом. От нее ждали успехов в кино и немыслимых высот. После оглушительного успеха «Мэри Поппинс» она больше не снялась в кино. Вместо этого Анна, следуя семейной традиции, поступила в Академию балета имени Вагановой в Ленинграде и стала солисткой Мариинского театра.

Ее карьера сложилась более чем достойно: гастроли по миру, работа с великими хореографами, включая Мориса Бежара. Позже она получила режиссерское образование и даже создала уникальный джазовый спектакль с пианистом Даниилом Крамером. Но все равно оставалась в тени семьи.

Любое ее достижение неизменно сравнивали с подвигом Майи Михайловны, и это сравнение, по умолчанию, было не в ее пользу. В отличие от своей великой тети, чья жизнь была постоянной борьбой и ярким публичным служением, Анна выбрала иной путь.

После 2010 года она сознательно отошла от активной публичной жизни. Ее редкие появления в медиа лишь подчеркивают этот выбор. В 2018 году в одном из интервью она с пронзительной искренностью призналась: «Мне трудно представить, как я просто выйду на улицу и кого-то полюблю». Сегодня девушка так же одинока, как и ее тетя, семьи у нее нет, а встретив на улице, вы ее вряд ли узнаете.

