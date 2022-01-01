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Киноафиша Фильмы Кармен-сюита

Кармен-сюита, 1978

1978 / СССР
8.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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8.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 1978
Режиссер
Феликс Слидовкер
В ролях
Майя Плисецкая
Александр Годунов
Все актеры и съемочная группа
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