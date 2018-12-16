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Киноафиша Сериалы Полюби меня такой
Полюби меня такой (2018 - 2018) Полюби меня такой 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Сериал «Полюби меня такой» – это романтическая история о потери памяти и поиске настоящей любви. Молодая девушка Дарья – избалованная дочка богатого бизнесмена. Она собирается замуж за помощника своего отца, но внезапно попадает в аварию. Незадачливый жених бросает ее на дороге и сбегает с любовницей, а сама Даша приходит в себя, но не может вспомнить, кто она такая. Ее случайно находит автомеханик Леша. Когда-то из-за ее капризов он лишился работы. Поэтому мужчина решает перевоспитать девушку и врет о ее прошлом.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олег Савкин
Олег Савкин
Кирилл Дыцевич
Кирилл Дыцевич
Ринат Хабибулин
Дмитрий Сова
Дмитрий Сова
Виктория Варлей
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Полюби меня такой - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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