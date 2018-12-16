Сериал «Полюби меня такой» – это романтическая история о потери памяти и поиске настоящей любви. Молодая девушка Дарья – избалованная дочка богатого бизнесмена. Она собирается замуж за помощника своего отца, но внезапно попадает в аварию. Незадачливый жених бросает ее на дороге и сбегает с любовницей, а сама Даша приходит в себя, но не может вспомнить, кто она такая. Ее случайно находит автомеханик Леша. Когда-то из-за ее капризов он лишился работы. Поэтому мужчина решает перевоспитать девушку и врет о ее прошлом.